El narcotraficante 'El Vito' paga la fianza y queda en libertad tras dos meses en prisión

Archivo - Operación antidroga en el poblado de Son Banya - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El supuesto narcotraficante conocido como 'El Vito', considerado uno de los líderes del poblado de Son Banya, ha pagado una fianza de 15.000 euros y ha quedado en libertad tras pasar casi dos meses en prisión provisional.

El joven, arrestado a mediados del pasado mes de octubre, tiene dos causas judiciales abiertas, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Una derivada de la operación Manso-Enroque Bal, en la que hay más de 70 detenidos por su vinculación con una trama dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, y otra de la operación Chanquete, en la que la Policía Nacional arrestó a 17 personas relacionadas con el tráfico de drogas en Son Banya.

Tras ser detenido, 'El Vito' ingresó en prisión provisional por orden de un juzgado de instrucción de Palma el pasado 18 de octubre.

El supuesto narcotraficante, representado por las letradas Belén Porcel y Catalina Pou, ha permanecido desde entonces en la cárcel hasta que ha pagado la fianza impuesta por el juez.