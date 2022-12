Negueruela afirma que pondrán en marcha "de forma inmediata" ayudas para mujeres autónomas embarazadas

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha afirmado este martes que pondrán en marcha "de forma inmediata" ayudas para mujeres autónomas embarazadas. "No vamos a dejar a nadie atrás".

Así ha respondido el también portavoz del Govern a la pregunta formulada durante el pleno del Parlament por la diputada del PP María Salomé Cabrera, en relación a las ayudas para las mujeres autónomas que quedaron excluidas de la línea COVID-19 por estar embarazadas en aquellos momentos.

"No vamos a dejar a nadie atrás, no como ustedes, que no estuvieron a favor de los 855 millones", ha criticado el conseller, que ha asegurado que "ahora" se pondrán "en marcha para sacar la convocatoria", después de haber resuelto todas las alegaciones que se hicieron sobre los 855 millones.

En este punto, Cabrera ha cuestionado "si esta es la manera de ayudar a la maternidad" del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha lamentado que es "uno más de los múltiples incumplimientos a los presupuestos cada año".

"Esperamos que en mayo, ni usted ni la presidenta del Govern, Francina Armengol, sigan engañando", ha sentenciado la 'popular'.

Por último, Negueruela ha reprochado al PP el tono "deleznable" que emplean en la cámara balear. "Mienten a la ciudadanía, los autónomos de estas Islas tienen ayudas porque hay un gobierno socialista y de coalición", ha concluido el conseller.