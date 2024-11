Negueruela compara a Costa con el sheriff de Nottingham de Robin Hood: "Tiene claro a quién defiende"

El portavoz del PSIB acusa al PP de borrar sus raíces democristianas y anima a los 'populares' a comprarse el último libro del papa Francisco

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha comparado este martes al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, con el sheriff de Nottingham de Robin Hood. "Tiene claro a quién representa", ha afirmado.

El pleno del Parlament debate este martes las enmiendas a la totalidad que la izquierda ha presentado a los Presupuestos autonómicos y durante el debate, el socialista ha rechazado los recortes que, a su juicio, ha introducido en las cuentas del próximo ejercicio "para forrar a los ricos de siempre, a quien siempre perdonan todo".

El portavoz del PSIB ha lamentado que Antoni Costa "no haya ni siquiera intentado" seducir a la oposición. "Parte de lo que ha dicho no se lo cree ni usted", ha afirmado. Negueruela ha asegurado que los presupuestos "no son para clases medias ni para trabajadores".

El socialista ha acusado a Costa de "vestir" los Presupuestos con fondos que desaparecerán y se ha referido a los recortes en el 40% de los programas. "Todos los directores generales tienen que estar frustrados, bueno, menos el director general del IbSalut, que se ha embolsado una subida salarial de hasta 100.000 euros al año", ha afirmado.

Negueruela ha acusado al Govern de hipotecar el futuro de la Comunidad Autónoma explicando que en contexto de crecimiento "no se recortan a los ricos por mucho que lo diga Standard & Poor's".

Por otra parte, el socialista ha lamentado el "peaje a Vox" a costa de los migrantes y ha insistido en que "todo se recorta menos la silla de Gabriel Le Senne".

Iago Negueruela ha finalizado su primera intervención animando al PP a comprarse el último libro del papa Francisco tras acusar a los 'populares' de "borrar de un plumazo" sus raíces democristianas tras sus acuerdos con Vox.