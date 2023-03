Negueruela dice que los ciudadanos "pondrán nota" en mayo, pero que el Govern "ya prepara la siguiente legislatura"

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha afirmado este lunes que serán los ciudadanos los que "pongan nota" a la gestión del Govern de los últimos años, aunque ha añadido que, lejos de dar por cerrada la legislatura y hacer balance, el Ejecutivo "ya está preparando la siguiente legislatura".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern junto al vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ambos han rechazado, cuando faltan dos meses para las elecciones, hacer un balance de la legislatura, aunque han expresado su "satisfacción" por la gestión del Ejecutivo de los últimos años.

"Quedan meses de ejercicio de gobierno como para hacer ahora un balance de la legislatura", ha indicado Yllanes que, aún así, a preguntas de los periodistas "ha hecho un balance positivo de la legislatura más complicada de la historia de la democracia" y ha desgranado algunos de los "hitos" de sus áreas.

Negueruela, por su parte, ha reivindicado la mejora "de todos los indiciadores" desde 2015 hasta alcanzar "los mejores datos de empleo y crecimiento de la historia", junto a mejoras en materia de sanidad, educación y despliegue de energías renovables.

"Sin nosotros no habría más vivienda pública, no habría pleno empleo, no hubiera habido medidas de protección frente a la Covid y se han gestionado las crisis de diferente manera. La ciudadanía valorará", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo.

Negueruela ha defendido que "prácticamente toda" la agenda legislativa prevista en los Acuerdos de Bellver se ha cumplido.

"En una legislatura muy muy complicada se ha hecho un muy buen trabajo", ha añadido Yllanes.