Negueruela pide "no sembrar dudas" sobre las plazas de alquiler vacacional no afectadas por la ley turística

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha pedido este martes rigor y que "no se siembren dudas" en relación a las plazas de alquiler vacacional que no están afectadas por el bloqueo de plazas de la ley de circularidad y sostenibilidad turística.

En declaraciones a los medios en el Parlament, Negueruela ha reiterado que en ningún caso van a desaparecer automáticamente 90.000 plazas de alquiler vacacional por el bloqueo de plazas de la ley turística.

El conseller ha asegurado, además, que la Conselleria de Turismo está recibiendo muchas llamadas de propietarios de plazas de alquiler vacacional preocupados por el impacto del decreto y ha insistido en que estas plazas, que fueron reguladas en 2017, no se ven afectadas.

Negueruela ha insistido en que la ley no va en contra del alquiler vacacional y se ha referido a las declaraciones de este lunes de la gerente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur), Maria Gibert, que según el conseller "también lo explicó con claridad".

"Es peligroso decir que la ley afecta a algo cuando no es verdad", ha apuntado Negueruela, que ha instado a "no hacer afirmaciones que no son ciertas".