Negueruela pide "tranquilidad" ante revisiones de las condiciones de viajes internacionales de mercados emisores

PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller del área de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha pedido este viernes "tranquilidad" ante las revisiones de las condiciones de viajes internacionales por parte de mercados emisores como Alemania o Reino Unido.

Según ha valorado el conseller Negueruela este viernes en rueda de prensa, "no es momento de hablar de incertezas, si no de lanzar un mensaje de tranquilidad, porque que se evalúen las condiciones de viajes internacionales por parte de los mercados emisores no quiere decir que haya que estar en continúa intranquilidad".

En esta línea, ha querido poner en valor que Baleares haya sido "la comunidad que más empleo ha creado en el último mes". Además, ha destacado que "siete de cada diez turistas alemanes han visitado Baleares y que ha sido el primer destino español en recibir turismo internacional".

Asimismo, ha ensalzado que "Baleares es un destino seguro" y "que esto ha permitido tener temporada". "Antes con una alta incidencia acumulada los mercados emisores cerraban los viajes, ahora esto no sucede porque hay vacunación", ha señalado.

Con todo, ha apuntado que "ahora lo importante es mantener esta temporada". "El Govern trabaja en consolidarla de cara agosto y en reforzarla para que se alargue durante los meses de septiembre, octubre y noviembre", ha concluido.