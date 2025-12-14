Una niña muere al ser atropellada en el Coll d'en Rabassa

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una niña, de unos siete años de edad, ha fallecido este domingo, después de haber sido atropellada por un vehículo, cuyo conductor ha perdido el control del turismo en que viajaba, lo que ha hecho que éste haya terminado subido en la acera, en Coll d'en Rabassa (Palma).

Según han informado fuentes de la Policía Local de Palma, que se ha hecho cargo de la investigación, a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 12.09 horas, en la calle Bailén esquina con calle de Can Caimari, justo delante de una conocida carnicería y del campo de fútbol de la barriada.

Al parecer, un hombre de unos 50 años de edad, quien viajaba en el coche con su mujer y sus dos hijos, ha perdido el control del vehículo, por causas que se están investigando, y éste ha terminado subido en la acera, donde ha atropellado a la menor.

Todos los ocupantes del vehículo implicado en el atropello mortal han resultado ilesos, han comunicado las fuentes consultadas.

La niña, que se encontraba en la acera con su madre y su abuela, sin embargo ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas tras haber sido arrollada. La madre de la menor, ha resultado asimismo herida grave, mientras la abuela herida de carácter leve.

Tanto la madre como la abuela de la pequeña han requerido asistencia de los psicólogos de guardia del 112 desplazados al lugar.

Además en la zona han estado trabajando agentes de la Policía Local, Policía Nacional y SAMU 061.