Los niños de Baleares son los que tienen un acceso más temprano a dispositivos con Internet, entre 1 y 3 años

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los menores españoles (un 47%) tiene su primer contacto con dispositivos conectados a internet antes de cumplir los 7 años, aunque sea para ver dibujos, siendo Baleares la comunidad autónoma en la que se registra el contacto más temprano, al ubicarse en la franja de edad de entre 1 y 3 años.

A esa conclusión ha llegado Kaspersky en su último informe, 'Estar en línea: Niños y padres en Internet', que revela la preocupación de los progenitores sobre las amenazas a las que sus hijos se enfrentan al utilizar móviles, tabletas y ordenadores, entre otros equipos.

Para elaborar este estudio, la compañía realizó una encuesta en la que participaron alrededor de mil madres y padres españoles durante octubre de 2023, según se especifica en el informe, que incide en que los niños tienen acceso a dispositivos electrónicos cada vez más pronto.

De hecho, de acuerdo con los padres encuestados, el 47 por ciento de los menores españoles tiene su primer contacto con un 'smartphone', una tableta o un ordenador antes de cumplir los 7 años, aunque sea para ver los dibujos.

Concretamente, son los niños de Baleares los que los utilizan siendo aún bebés (de 1-3 años), mientras que se extiende este primer contacto desde los 4 a los 6 años en Canarias, Extremadura, Galicia, Melilla, La Rioja y Navarra.

El primer contacto con dispositivos conectados a internet en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta, País Vasco, Murcia, Valencia y la Comunidad de Madrid se tiene, en cambio, entre los 7 y los 10 años.

No obstante, en este informe se distingue entre el primer contacto con un dispositivo de este tipo y la edad a la que los menores tienen su propio primer 'smartphone' o tableta. Es en este punto donde la Comunidad de Madrid sobresale como aquella en la que los niños tienen su primer dispositivo a edades más tempranas, entre 4 y 6 años.

En la franja de los 7 a los 10, en cambio, se sitúan los niños de Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, La Rioja, Navarra y Valencia. Finalmente, los niños de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia y País Vasco tienen su primer dispositivo conectado a internet entre los 11 y los 13 años.

Otro de los aspectos en los que se centra este análisis guarda relación con los hábitos de uso de estos equipos, momento en que se comparan las percepciones de los padres encuestados con los resultados de otra encuesta, EU Kids Online 2020.

En esta, se determina que los niños españoles han duplicado en los últimos años el tiempo que dedican a internet, hasta el punto de que se ha pasado de la hora diaria en 2010 a las tres horas en 2020. A pesar de estos resultados, la percepción de los padres españoles es menor.

A la pregunta de cuánto tiempo pasan sus hijos delante de la pantalla, el 38 por ciento dijo que estos navegan en la red entre una hora y dos diarias y únicamente un 30 por ciento reconoció que sus hijos pasan en internet dos o más horas al día.

YOUTUBE Y WHATSAPP, LAS APLICA IONES PREFERIDAS

En la mayoría de los casos, los progenitores creen que sus hijos se conectan a internet para el ocio, aunque este varía en función de la edad de los usuarios. Así, el 70 por ciento cree que los niños de entre 0 y 5 años dedican su tiempo a ver series o películas, el 63 por ciento a jugar a videojuegos cuando tienen entre 6 y 10 años, un porcentaje que asciende al 70 por ciento cuando tienen entre 11 y 13 años. Finalmente, el 67 por ciento cree que una vez sus hijos alcanzan los 14 años (y hasta los 17), se conectan a internet para chatear con amigos.

En cuanto a las aplicaciones favoritas, los padres creen que se trata de YouTube (la más popular entre los niños de 0 a 13 años) y de WhatsApp, la elegida por la mayoría de los menores de 14 a 17 años. No obstante, a pesar de estas afirmaciones, desde la firma de ciberseguridad apuntan que un análisis anterior reveló que TikTok encabezaba la lista de 'apps' más populares entre los niños españoles entre los meses de junio y agosto de 2023.

Este contraste de datos demuestra que la comunicación en casa acerca del uso de redes sociales y las medidas que se han de llevar a cabo para proteger la privacidad es relevante. Tanto es así que el 97 por ciento de los padres y madres de niños españoles de 11 y 15 años afirmaba haber hablado varias veces con sus hijos sobre los peligros de internet, según otro informe complementario de Kaspersky, 'Exceso de confianza y exposición: ¿Están seguros los niños en internet?'.

Por otra parte, como resultado de esta encuesta se determina que un 54,5 por ciento de los progenitores cree que sería interesante que hubiese más información de este tipo a nivel educativo, esto es, que hubiera más clases enfocadas en ciberseguridad en colegios e institutos.

Además de educación en materia de ciberseguridad, desde Kaspersky consideran esencial el aspecto de la supervisión parental. En este sentido, adelantan que la presencia de un adulto mientras el menor está conectado a internet se reduce conforme el niño cumple años. De esta manera, en la franja de edad entre los 0 5 los 5 años, lo habitual es que los padres estén siempre presentes, según reconoce un 70 por ciento de los encuestados.

Este porcentaje se reduce hasta un 43 por ciento cuando se trata de menores de entre 6 y 10 años y al 38 por ciento cuando tienen entre 11 y 13 años. Finalmente, el 44 por ciento de los progenitores admiten que a veces pueden supervisar a sus hijos de entre 14 y 17 años, pero no siempre.

De cara a las ciberamenazas a las que se exponen los menores, el 86,5 por ciento de los encuestados admite conocer en qué consiste el ciberacoso, el 'phishing' (73%), el 'malware' (71%), el 'grooming' o ciberacoso de un adulto a un menor (18%) y el 'happy slapping' (10%), una práctica que consiste en incitar, grabar y subir a Internet agresiones a otros menores.

NAVEGACIÓN SEGURA Y RESPONSABLE

Tras consultar a psicólogos y profesionales, desde la firma de ciberseguridad han propuesto una decena de consejos para una navegación segura y responsable, como es la introducción de las pantallas a edades más adultas.

En base a las investigaciones del experto en Psicología conductual Gadi Lissak, existe una importante asociación entre la exposición temprana a las pantallas y problemas en el desarrollo del lenguaje, un desarrollo cognitivo más lento, peores resultados académicos y un mayor riesgo de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Pese a que no deja de bajar la edad a la que se comienza a tener un teléfono móvil, la mayoría de expertos coinciden en que conviene retrasar esta edad hasta los 14 años y, en ningún caso, establecerla antes de los 12 años.

Además de retrasar lo máximo posible el uso de pantallas, también es recomendable que estas no se utilicen durante las comidas o las cenas y que también es importante que no se carguen en el dormitorio o en la zona de estudio, a fin de evitar distracciones innecesarias. En este sentido, cabe apuntar que no está de más activar el modo avión para fomentar la comunicación familiar.

Asimismo, es positivo establecer un toque de queda digital, esto es, que a partir de cierta hora ningún miembro de la familia utilice el teléfono o la tableta, incluidos los padres o adultos que convivan con los menores.

Es recomendable, por otra parte, evitar toda exposición a pantallas en la hora previa a irse a dormir, puesto que eso interfiere en la cantidad y la calidad del sueño de los niños y las niñas.

Finalmente, se debe concienciar a los más pequeños sobre la importancia de mantener la privacidad 'online', el tipo de contenido que pueden compartir o las consecuencias negativas de no otorgar tiempo a otras actividades que no impliquen el uso de dispositivos, como el deporte o la lectura.