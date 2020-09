Niños ingresados en Son Espases reciben un cuaderno para que expresen sus emociones

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños ingresados en el área de Pediatría de Son Espases recibirán a partir de este viernes un cuaderno para que puedan plasmar sus emociones y preocupaciones durante su estancia hospitalaria.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo en un comunicado, se trata de una iniciativa de humanización de los cuidados, promovida por la Dirección de Enfermería de Son Espases y que ha contado con la colaboración de otros servicios del hospital.

Dibujar, leer y jugar son actividades que permiten a los niños abstraerse del proceso natural de la enfermedad y mejorar el estado emocional, lo que repercute de manera positiva en su recuperación. Y es que en la hospitalización infantil coinciden una serie de factores que, en ocasiones, la convierten en una experiencia que puede generar ansiedad, tanto a los niños, como a la familia.

Así, en 'Mi cuaderno de Son Espases' los niños son los protagonistas de su propia historia y en él pueden dibujar, pintar, pegar adhesivos y explicar sus experiencias como recuerdo de su estancia en el Hospital.

El libro comienza con un mensaje positivo de refuerzo hacia los niños. "Este cuaderno que tienes en las manos no explica historias de gigantes, de dragones o de piratas, sino que es un cuaderno muy especial, tan especial que aún no está escrito. ¿Por qué motivo no está escrito? Pues, porqué está esperando que tú lo hagas y que nos cuentes la historia de un niño que es más fuerte que un gigante, más valiente que un dragón y más audaz que un pirata... Este niño eres tú. En estas hojas puedes escribir, pegar, dibujar... Deja volar tu imaginación y cuando regreses a tu casa podrás enseñárselo a tus amigos y a tus familiares para que conozcan todas tus aventuras", indica el cuaderno.

Las ilustraciones han sido elaboradas por Ana M. Luis Martínez, profesional del Hospital, y por el Servicio de Audiovisuales.