Niños saharauis disfrutan de una jornada en Western Park en el marco del programa 'Vacances en Pau 2025'

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, junto a los 14 niños saharauis que han pasado el día en Western Park - CAIB

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, con la colaboración del parque acuático Western Park, ha organizado este martes una actividad lúdica para 14 niños y niñas saharauis que participan en el programa 'Vacances en pau 2025'.

Esta iniciativa, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en nota de prensa, se suma a la jornada celebrada la semana pasada en Katmandú Park y permite a los menores "vivir una experiencia única en un entorno de convivencia y diversión".

'Vacances en pau' es un proyecto humanitario que se desarrolla desde hace décadas en España y, de forma continuada, en Baleares. El programa ofrece a menores de entre 8 y 12 años, procedentes de los campamentos de refugiados del desierto del Sáhara, la posibilidad de pasar unas semanas acogidos por familias de las Islas.

Su objetivo es "alejarlos temporalmente de las duras condiciones de vida en el desierto --donde las temperaturas pueden superar los 50 grados--" y, al mismo tiempo, "favorecer el intercambio cultural y la sensibilización de la sociedad sobre la situación del pueblo saharaui".

En este sentido, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha agradecido a Western Park su colaboración para "permitir que estos niños vivan una jornada tan especial". "Desde el Govern, seguiremos brindando apoyo para asegurar que estos niños puedan disfrutar de momentos tan únicos como este", ha añadido.

Según ha recordado la Conselleria, esta actividad forma parte de las múltiples propuestas incluidas en 'Vacances en Pau', que cada verano acerca a los menores saharauis a "nuevas y enriquecedoras experiencias, en un entorno de respeto, convivencia y aprendizaje compartido".

Con esta acción, el Govern reafirma "su compromiso con la cooperación internacional y las iniciativas de solidaridad", con la voluntad de "seguir fomentando el intercambio cultural y de valores entre comunidades", así como "ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan".