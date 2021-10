Noguera descarta "una pugna" con Apesteguia y asevera que se trata de una "decisión personal"

El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, en una rueda de prensa.

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha asegurado que en su determinación de no presentarse a la reelección en el cargo en el congreso de noviembre "no hay una pugna" con el recién elegido como candidato del partido al Parlament, Lluís Apesteguia, y ha aseverado que se trata de una "decisión personal pensando en el proyecto".

En rueda de prensa, Noguera ha explicado el porqué de su decisión y ha insistido en su "buena relación" con Apesteguia, pero ha subrayado que la imagen del partido "no debe ser uniforme". "Se trata de una opinión personal pero el partido deber estar representado por hombres y mujeres", ha dicho.

En este sentido, el coordinador ecosoberanista ha considerado que el próximo dirigente "debe ser una mujer". "Hacía tiempo que lo pensaba, pero no quería condicionar, que si surgía candidatos hombres, el coordinador no podía seguir siendo otro", ha explicado.