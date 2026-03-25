Nueva convocatoria de ayudas de 3,9 millones de euros para grandes actuaciones del sector industrial en Baleares

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro. - GOIB

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha habilitado una nueva línea de ayudas de 3,9 millones de euros destinadas a grandes actuaciones de inversión industrial en Baleares, con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido productivo.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la subvención cubrirá el 50 por ciento de los gastos elegibles de las empresas que realicen una inversión mínima de 100.000 euros y tendrá un límite máximo de 200.000 euros por proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 31 de marzo a las 10.00 horas y permanecerá disponible hasta el 30 de abril a las 09.59 horas.

Se considerarán subvencionables aquellas inversiones ejecutadas, facturadas y pagadas entre el 11 de noviembre de 2025 y el 10 de noviembre de 2026.

La convocatoria incorpora un epígrafe específico para el sector de la construcción, con el que el Govern busca ampliar el alcance de las ayudas dada su relevancia dentro de la actividad económica de las Islas.

Asimismo, las ayudas también estarán dirigidas a autónomos del sector industrial, al ser un colectivo "esencial para la dinamización económica y la generación de empleo".

En general, las subvenciones impulsarán proyectos de inversión vinculados a la modernización de la estructura productiva y la digitalización del sector industrial, para mejorar los procesos productivos y el posicionamiento estratégico de las empresas.

El conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha señalado que estas ayudas permitirán movilizar inversión, generar actividad económica y avanzar hacia un modelo productivo más diversificado y resiliente.

Por su parte, el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, ha destacado que la convocatoria responde a la demanda del sector para ganar competitividad, modernizarse y aumentar las inversiones.