La nueva presidenta de ATA-Baleares, Magdalena Comas, presenta su hoja de ruta para afrontar los retos de los autónomos

(I-D) El Presidente De ATA, Lorenzo Amor; La Presidenta De ATA-Baleares, Magdalena Comas; La Presidenta Del Govern, Marga Prohens, Y La Presidenta De CAEB, Carmen Planas, En La Presentación De La Nueva Junta Directiva De ATA-Baleares- EUROPA PRESS

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA-Baleares, Magdalena Comas, ha presentado este lunes la hoja de ruta que pretende liderar para afrontar los "grandes retos" que comparten los autónomos de Baleares, los cuales suponen "desafíos reales, urgentes y muy necesarios", ha afirmado.

Comas ha dado a conocer cuáles son estos diez retos, durante la presentación, esta jornada, en la sede de CAEB, en Palma, de la nueva juta directiva de ATA-Baleares, que ha contado con la asistencia de la presidenta de CAEB, Carmen Planas, que ha dado la bienvenida al acto; del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; y de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha clausurado la presentación.

Además, han estado presentes en el acto el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

En su intervención, la nueva presidenta de ATA-Baleares, Magdalena Comas, ha asegurado que "es un honor asumir la presidencia de ATA-Baleares", y se ha mostrado "muy agradecida" por tener la oportunidad de asumir "este reto" que, ha afirmado, acepta "con responsabilidad, convicción y, sobre todo, mucha ilusión, porque detrás de cada autónomo hay no solo resiliencia, empleo e innovación, si no también una persona que se dedica a intentar ayudar a impulsar la economía y, sobre todo, personas que sostienen el pulso de la base de la economía de las Islas" porque "los autónomos son el motor que impulsa el desarrollo local y la cohesión social".

Precisamente, en este sentido, y consciente del "doble reto" al que se enfrentan los autónomos de Baleares, debido a las "barreras estructurales tradicionales, como la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial", por un lado, y por otro, a las "nuevas brechas derivadas de la velocidad del cambio global", la nueva presidenta de ATA-Baleares ha presentado su hoja de ruta para afrontar los "grandes retos" que comparten los autónomos y que serán el eje de su trabajo al frente de la organización.

Estos diez retos que afrontan los autónomos y que serán el eje del trabajo de ATA-Baleares porque suponen "desafíos reales, urgentes y muy necesarios" son fomentar el autoempleo en todos los rincones de las islas, también en los centros educativos; simplificar la burocracia "que ahoga al autónomo"; impulsar la digitalización y acercar la inteligencia artificial al autónomo; facilitar la conciliación; reformar la formación y adaptarla a las necesidades y disponibilidad de los autónomos; afrontar el relevo generacional; reducir la siniestralidad; consolidar a los negocios; combatir la morosidad; y, por último, convertir la insularidad en una ventaja.

"Esto no solo son los retos que me propongo liderar, es mucho más allá", ha afirmado porque, si hace nueve años tiró del cable para encender su propia bombilla del emprendimiento, hoy lo hace "para que esa luz se multiplique, para que cada autónomo en Baleares sepa que no está solo, que tiene apoyo, que su voz será escuchada, defendida y transformada en soluciones". "Nos queda camino por avanzar y, desde hoy, me comprometo a poner todos mis esfuerzos en fomentar el emprendimiento, en hacer todo lo posible porque aquel que ha puesto en marcha un negocio pueda consolidarse", ha añadido.

La nueva junta directiva de ATA-Baleares está compuesta, además de por Magdalena Comas como presidenta, por María Eugenia Cusi, como secretaria general; por Antonio Magraner, como tesorero; y por Álvaro Peña y Lucía Mayor, como vocales.