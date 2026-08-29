Nueva protesta contra la masificación turística: una cadena humana 'a la fresca' de Plaza de España a Consolat de Mar

El presidente del GOB, Joan Moranta, la actividad 'Madò Farta' y la representante de Terraferida Antònia Fuster. - GOB

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una cadena humana 'a la fresca', desde Plaza de España hasta Consolat de Mar, será esta tarde a las 19.00 horas la nueva protesta contra la masificación turística, convocada por la activista 'Madò Farta' y secundada por las entidades GOB y Terraferida.

Los organizadores han animado a los asistentes a llevar una silla, un bolígrafo y una camiseta de color verde, rojo o blanco -los colores de los siurells-. El sentido de la silla es reivindicar y recuperar la costumbre de tomar el fresco en la calle. Además, también se invita a los manifestantes a llevar un libro, ganchillo o juegos.

Durante la protesta, habrá voluntarios que darán un papel a cada asistente para que escriban el modelo de isla que quieren. Posteriormente, los mismos voluntarios recogerán los folios y los llevarán a Consolat de Mar.

La organización ha insistido en que el acto reivindicativo es la cadena humana y ha recordado en que no habrá concentraciones ni antes ni después ante la sede del Govern.