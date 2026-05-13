Nuevas normas sobre la IA en la UIB: los estudiantes deberán presentar una declaración si la utilizan

Estudiantes de la UIB - UIB

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprobado un reglamento de uso de la inteligencia artificial generativa en las enseñanzas universitarias de grado y máster.

Entre otras cuestiones, los estudiantes deberán presentar una declaración obligatoria cuando hayan utilizado la IA y limita su uso como apoyo al proceso de aprendizaje.

Se trata de un instrumento normativo que establece un marco común para el uso de estas tecnologías y que establece las directrices para su integración ética y crítica, según ha informado la UIB en un comunicado.

El reglamento establece que el uso de la IA por parte del alumnado está permitido con carácter general en las actividades docentes y de aprendizaje, siempre que se ajuste a las condiciones que el profesorado defina en la guía docente o a través del contrato de aprendizaje.

Asimismo, este uso tiene que ser compatible con la normativa de integridad académica y con las disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

De este modo, los docentes pueden establecer restricciones y prohibiciones específicas en aquellas actividades en las que el uso de la IA "comprometa el logro de los resultados del aprendizaje".

El objetivo es que la tecnología no sustituya la reflexión, la capacidad de síntesis, el razonamiento so la autoría intelectual del estudiante, han explicado desde la UIB.

DECLARACIÓN OBLIGATORIA

La nueva norma también introduce que los estudiantes que utilicen inteligencia artificial generativa en actividades evaluables tendrán que incluir una declaración de uso.

En concreto, tendrá que indicar las herramientas utilizadas, la finalidad concreta del uso, el proceso de integración, revisión y verificación por parte del estudiante y, si el docente lo pide, las evidencias de uso (instrucciones introducidas y respuestas generadas).

El reglamento establece que no presentar esta declaración cuando se haya hecho uso de la IA constituirá una conducta contraria al código de integridad y podrá comportar la aplicación de medidas disciplinarias.

¿CUÁNDO SE PUEDE UTILIZAR?

Igualmente, se determina que el uso de la IA es aceptable cuando actúa como apoyo al proceso de aprendizaje pero sin sustituir el pensamiento crítico, el razonamiento ni la autoría del estudiante.

En cambio, no están permitidos los usos que delegan en la IA las tareas que corresponden al trabajo intelectual propio del estudiante o que vulneran las condiciones del profesorado, la protección de datos o la integridad académica.

En este sentido, el reglamento prevé que el uso no autorizado o indebido de la inteligencia artificial pueda constituir fraude académico.

También incorpora una guía de buenas prácticas dirigida a los docentes para orientar la integración de esta tecnología. Entre otras recomendaciones, hay la posibilidad de integrar la IA como recurso pedagógico cuando contribuya al aprendizaje, revisar actividades y criterios de evaluación y hacer seguimiento del proceso de elaboración de los trabajos.

La universidad reconoce el potencial de la IA generativa como herramienta de innovación y apoyo a la docencia y proceso de aprendizaje, a la vez que asume los retos que plantea en términos de autoría, integridad académica y desarrollo del pensamiento crítico.

Con todo, la UIB busca garantizar que el uso de la inteligencia artificial generativa contribuya a reforzar, y no a substituir, el pensamiento crítico y el desarrollo intelectual del alumnado.