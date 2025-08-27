El nuevo CEIP Es Faralló de Santa Eulària tendrá capacidad para 457 alumnos y estará listo a principios de 2027

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita las obras del futuro CEIP Es Faralló de Santa Eulària. - CAIB

IBIZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo CEIP Es Faralló de Santa Eulària, cuya primera piedra ha sido colocada este miércoles, tendrá capacidad para 457 alumnos y se prevé que esté en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido el acto con el que se da el primer paso en la construcción del futuro centro acompañada por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que la construcción del CEIP Es Faralló es una "actuación prioritaria" para el Govern ya que responde a la "necesidad urgente de actuar frente al aumento de población escolar en el municipio de Santa Eulària, el que más alumnado recién llegado recibe de toda la isla de Ibiza".

El nuevo centro, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, podría entrar en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027 y ofrecerá 457 plazas escolares.

Contará con dos líneas de seis unidades de educación infantil, 12 de educación primaria y un aula de Unidad Educativa Específica en Centro Ordinario (Ueeco) con siete plazas. El edificio, con una superficie de 8.844 metros cuadrados, constará de planta baja y dos pisos.

La inversión prevista para la construcción del CEIP Es Faralló es de 9,55 millones de euros. El proyecto también contempla la creación de al menos 31 puestos de trabajo docente, además del personal no docente.

El proyecto forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas, que contempla una inversión de 600 millones de euros y se enmarca dentro de la iniciativa 'Illes en Transformació' impulsada por el Govern para modernizar y ampliar los equipamientos públicos.