Los nuevos abonados al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares deberán estar federados

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes del Govern, a través de la dirección general de Deportes, ha modificado los criterios de abono deportivo del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib) y desde esta jornada no se podrán apuntar nuevos abonados que no estén federados a nivel autonómico o estatal.

Según ha informado la Fundación Deporte Balear este martes en nota de prensa, el fin de este cambio en los criterios de abono deportivo del Cteib es que, de manera progresiva, sea un espacio centrado en la tecnificación deportiva.

En concreto, ha explicado, "la decisión de la Conselleria persigue reducir la saturación en la instalación, y priorizar el uso de los espacios deportivos por parte de los deportistas de tecnificación, perfeccionamiento y alto rendimiento deportivo". No obstante, ha indicado la Federación, se mantendrán los abonados no federados que estén dados de alta actualmente.

En este sentido, ha puntualizado, sin embargo, que el caso de que los abonados no federados se den de baja o no renueven su abono en un plazo establecido, no podrán volver a darse de alta en el Cteib sin estar federados en un deporte de los que se puedan realizar en las instalaciones del Centro.

Asimismo, ha hecho hincapié, habrá una serie de excepciones que se mantendrán, como son la posibilidad de que entidades responsables de formaciones regladas, federativas o bien organizadas por parte de la Fundación puedan continuar accediendo al Cteib, con independencia de que sus miembros estén federados o no.

Otras excepciones que se mantendrán, ha concluido la Federación, serán la posibilidad de que las academias de preparación a cuerpos de la administración pública y grupos de entrenamiento que se preparan para acceder a enseñanzas regladas, así como entidades que trabajen con colectivos socialmente vulnerables puedan seguir accediendo al Cteib como hasta ahora y que los clubes y escuelas de iniciación con menores de 16 años que no tengan acceso a ninguna otra instalación lo puedan seguir haciendo en el Cteib.