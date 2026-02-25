Nuevos errores en el sistema de receta electrónica obligan a los farmacéuticos a introducir manualmente los datos

Archivo - La Farmacia Payno, en el 102 de Embajadores, luce ya placa conmemorativa como negocio centenario - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sistema de receta electrónica del IbSalut ha vuelto a dar fallos y ha obligado a los farmacéuticos a introducir de forma manual los datos de los pacientes para poder seguir dispensando medicamentos.

Fuentes del Colegio de Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib) han explicado a Europa Press que, tras los errores que obligaron a suspender el sistema durante unas horas del lunes, el martes volvieron a detectarse algunos problemas.

Aunque la dispensación de medicamentos se hizo sin problemas, los farmacéuticos no podían acceder a determinados justificantes. El IbSalut realizó una nueva actualización del sistema la noche del martes y estos fallos se solventaron.

No obstante, la mañana de este miércoles se han identificado nuevos errores que han obligado a los farmacéuticos a poner en marcha un sistema de contingencia que consiste en la introducción manual de los datos de cada paciente.

De este modo, aunque los pacientes están pudiendo obtener los medicamentos que tienen recetados, los profesionales están sometidos a una mayor carga de trabajo.

Desde el IbSalut, según han indicado las mismas fuentes, tienen previsto realizar una nueva actualización del sistema la noche de este miércoles para tratar de encontrar una solución.

Si no funciona, han señalado desde el Cofib, los farmacéuticos seguirán aplicando el sistema manual para no tener que suspender la dispensación de medicamentos.

El colegio profesional ha circunscrito estos errores dentro de la normalidad, habida cuenta de la magnitud del cambio que supone la puesta en marcha de la receta electrónica.

LOS PRIMEROS FALLOS

Fue el pasado lunes, el primer día de funcionamiento del nuevo sistema, cuando el IbSalut informó que a lo largo de la mañana de este lunes se han detectado "incidencias puntuales" en la dispensación de medicamentos.

Estas obligaron a suspender su funcionamiento durante dos horas para tratar de arreglar los fallos, pero se alargó un poco más y no fue hasta pasadas las 17.00 horas cuando volvió a la normalidad.

Durante las cerca de tres horas de parón los farmacéuticos recomendaron a la ciudadanía que si no era imprescindible no acudieran a las farmacias a recoger medicamentos con receta.