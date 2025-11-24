La OAC de Cort deja de dar turnos una hora antes de lo habitual por la huelga de personal

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Atención a la Ciudadanía (CAC) de Cort se ha visto obligada a dejar de dar turnos más de una hora antes de la hora de cierre habitual ante la afluencia de ciudadanos que se han visto afectados por el cierre de dependencias por la huelga del personal de este servicio.

Además, en el contexto de la jornada de huelga convocada por la Junta de Personal, unos 70 trabajadores de las OAC y el Servicio de Atención Telefónica (SAT) 010 del Consistorio se han concentrado entre las 10.00 y las 12.00 horas para reclamar mejoras en la calidad del servicio y en las condiciones laborales.

El delegado de CCOO Toni Coll ha explicado a Europa Press que tras la jornada de huelga y protesta de este lunes, los representantes de los trabajadores están ahora a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Palma para valorar la convocatoria de más paros o concentraciones. "Nuestro objetivo es solucionar la problemática, no perjudicar a los ciudadanos", ha indicado.

El personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma y del Servicio de Atención Telefónica (SAT) 010 han hecho huelga este lunes tras romperse las negociaciones en marcha desde hace más de un año en la búsqueda de mejoras en la calidad del servicio y las condiciones laborales del personal.

Según señaló el viernes el sindicato CCOO, las diferentes organizaciones sindicales de la Junta de Personal han intentado alcanzar acuerdos tanto en las Mesas de Negociación como en las reuniones mantenidas con los responsables políticos, "trasladando en todo momento la gravedad de la situación del servicio".

Asimismo, han celebrado diversas asambleas con la plantilla, recogiendo las reivindicaciones y propuestas del personal adscrito a este servicio.

"Pese a esta voluntad constante de diálogo de los representantes sindicales, el Ayuntamiento no ha mostrado avances significativos ni ha asumido compromisos que permitan dar respuestas reales a las necesidades del servicio y de la plantilla, siendo, totalmente, insuficientes las propuestas presentadas por la Administración", explicaron.