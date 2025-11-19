Las obras de mejora del Parc de la Mar comenzarán en el segundo semestre de 2026

Archivo - Alrededores de La Seu - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de las obras de mejora y rehabilitación del Parc de la Mar comenzará en el segundo semestre de 2026 y durarán aproximadamente 20 meses.

Así lo ha expuesto la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal en la que se ha acordado la aprobación inicial del proyecto.

Según ha detallado, el objetivo es modernizar las infraestructuras, mejorar la accesibilidad y preservar el valor patrimonial del parque, siempre respetando su diseño original.

Esta segunda fase forma parte de un plan global de rehabilitación del Parc de la Mar con dos futuras fases más que buscan completar progresivamente la renovación del espacio en su conjunto. El presunto de las obras de la segunda fase es de 9,4 millones de euros, de los que seis millones provienen del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el resto es financiación propia.

En total, ha explicado Soto, se actuará en la zona comprendida entre la entrada de Antoni Maura y el puente de entrada de agua del mar.

Concretamente, entre las actuaciones, se demolerán y retirarán elementos, se desmontarán las esculturas que se almacenarán hasta el final de las obras y se renovarán, se realizará la protección y consolidación del arbolado, la renovación completa de las redes de servicio, como alumbrado y pluviales o un nuevo sistema de drenaje.

También se renovará el pavimento y mejorará la accesibilidad universal con itinerarios peatonales accesibles, se eliminarán desniveles, instalarán barandillas y se redistribuirán algunos elementos urbanos.

Las actuaciones se realizarán por fases para, según Soto, garantizar que el parque se pueda seguir usando durante los trabajaso y minimizar las afectaciones a los usuarios.