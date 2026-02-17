Las obras del nuevo parque verde del distrito de Llevant finalizarán en marzo

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visita el nuevo parque verde del distrito de Llevant - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo parque verde del distrito de Llevant afronta la fase final de obras, prevista para los últimos días del próximo mes de marzo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este martes las instalaciones del nuevo parque verde, que comenzó a construirse en noviembre de 2024.

Este nuevo espacio, que se sumará a los parques en Son Castelló y Sant Jordi, podrá canalizar más de 12.000 toneladas de residuos al año y prestará servicio a más de 92.200 hogares de Palma.

La cifra de usuarios potenciales es de casi 220.000 residentes en zonas y barrios como es Molinar, Pere Garau, Nou Llevant, es Rafal Nou, es Rafal Vell, Coll d'en Rabassa, Son Malferit, Can Pastilla y s'Arenal, entre otras localizaciones de este distrito de la ciudad.

En la visita han estado presentes también el teniente de alcalde, regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá; el gerente de la empresa municipal, Lorenzo Morey; y los responsables de las áreas de Calidad Urbana y Estrategia y Desarrollo.

Situado en la calle Son Pobanya, cerca del polígono de Son Morro, el nuevo parque verde facilitará a la ciudadanía la correcta gestión de los residuos domésticos peligrosos que requieren un tratamiento específico y que no pueden ser depositados en los contenedores de Emaya habilitados en la vía pública.

En concreto, se podrán depositar materiales de construcción y demolición (RCDs); aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs); neumáticos pequeños; residuos tóxicos, inflamables, corrosivos y/o con reactividad química adversa, como barnices, pinturas, disolventes, pilas o baterías; aceites usados; radiografías y otros desechos.

Al mismo tiempo, la infraestructura permitirá depositar aquellas fracciones que disponen de contenedores en vía pública (cristal, papel y envases ligeros).

El proyecto, dotado con una inversión de 1,9 millones de euros está financiado en casi un 65 por ciento con fondos europeos Next Generation.

El equipamiento ocupa una superficie de 5.277 metros cuadrados, donde se ubican el edificio del parque verde, la caseta de control, un espacio destinado a la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos, y el muelle y las zonas de carga, estando dotado con sistemas de control de acceso para optimizar su utilización por parte de los usuarios.

Durante la visita, el alcalde de Palma ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento y de la empresa municipal Emaya por mejorar los actuales datos de recogida selectiva, poniendo el foco en el cumplimiento de la jerarquía de residuos y dando prioridad a la reutilización y el reciclaje.

"El nuevo parque verde permitirá incrementar hasta un 12 por ciento la recogida de residuos reduciendo los riesgos medioambientales", ha destacado.

Igualmente, ha subrayado que las nuevas instalaciones descongestionarán los puntos verdes de Son Castelló y Sant Jordi y "facilitarán la recogida y reutilización de los residuos en una amplia zona de Palma, densamente poblada, dando servicio a 90.000 viviendas y permitiendo aumentar la eficiencia en la recogida de residuos".

Los parques verdes de Palma son recintos que se hallan a disposición de los residentes empadronados en la ciudad o, en su caso, de usuarios que, a pesar de vivir en otros municipios, son titulares de propiedades ubicadas en Palma.

Las instalaciones localizadas en Son Castelló y Sant Jordi están abiertas todos los días de la semana de las 08.00 a las 20.00 horas.

Según los datos recopilados por Emaya, estos dos parques verdes han recogido 231.921 toneladas de residuos, con un 6,6 por ciento de reciclaje, en 2022; 230.992 toneladas, con un 7,12 por ciento de reciclaje, en 2023; 235.584 toneladas, con un 7,67 por ciento de reciclaje, en 2024; y 240.513, con un 8 por ciento de reciclaje, en 2025.