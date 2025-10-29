Unas obras provocarán cortes del servicio de tren los días 8 y 9 entre la estación Intermodal y Pont d'Inca Nou

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha informado de que suprimirá el tráfico entre la estación Intermodal y Pont d'Inca Nou en ambos sentidos el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de noviembre a causa de las obras de remodelación del paso elevado en la calle Greco.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, las obras de remodelación del paso elevado se encuentran muy avanzadas, por lo que se va a proceder a la demolición del actual puente y a la colocación de los nuevos tableros que sujetarán la estructura.

También ha explicado que se tratan de obras que "inevitablemente" requieren la interrupción de tráfico ferroviario y se ha programado acometerlas de forma intensiva durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre para minimizar las molestias. Según han informado, ya se encuentran en su recta final y se espera que estén concluidas durante el mes de diciembre.

Como alternativa, la SFM y la EMT han programado un servicio de autobús especial entre la Intermodal y el Pont d'Inca Nou que comunicará ambas estaciones y efectuará detenciones bajo demanda en las paradas intermedias, ubicadas en localizaciones muy cercanas a las estaciones de tren afectadas.

Las estaciones afectadas serán las de Jacint Verdaguer, Son Costa-Son Fortesa, Son Fuster, Son Cladera-es Viver, Verge de Lluc, Pont d'Inca y Pont d'Inca Nou. Han recordado que, por cuestiones de operativa, los autobuses no admiten bicicletas.

Los autobuses de la EMT efectuarán sus salida o llegada en la estación Intermodal, en las dársenas 18,19 y 20, mientras que en Pont d'Inca la parada estará situada junto a la línea ferroviaria a la altura de cada estación.