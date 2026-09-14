La OCB pide a los ayuntamientos mallorquines que incorporen a Joan Alcover y 'La Balanguera' en el nomenclátor municipal

Archivo - Imagen del escritor Joan Alcover. - INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha propuesto a todos los ayuntamientos de Mallorca que incorporen a Joan Alcover y el himno 'La Balanguera' en el nomenclátor municipal, en el marco de las conmemoraciones del Año Alcover.

La entidad cultural ha señalado este lunes en una nota de prensa que la iniciativa parte de un análisis del nomenclátor de los 53 consistorios mallorquines, que ha comprobado que la presencia de Joan Alcover y 'La Balanguera' es "desigual".

A partir del estudio, la OCB ha enviado una carta personalizada a cada ayuntamiento para que se incorporen los dos nombres. Actualmente solo seis municipios tienen dedicados espacios tanto a Joan Alcover como a 'La Balanguera', que son Palma, Inca, Marratxí, Pollença, Consell y Santa Maria del Camí.

Por otro lado, 12 tienen una calle, plaza o avenida dedicados a Joan Alcover. Éstos son Calvià, Llucmajor, Manacor, Alcúdia, Felanitx, Son Servera, Alaró, Algaida, Lloseta, Artà, Santa Margalida y Montuïri.

Respecto a 'La Balanguera', ocho municipios tienen algún espacio o equipamiento municipal que lleva el nombre del himno mallorquín. Son Andratx, Sa Pobla, Esporles, Campos, Santa Eugènia, Costitx, Deià y Sant Llorenç des Cardassar.

El estudio arroja que 27 pueblos mallorquines no tienen ningún espacio o equipamiento municipal dedicado ni a Joan Alcover ni a 'La Balanguera', entre ellos Capdepera, Binissalem, Llubí, Porreres, Sineu, Sóller, Sencelles, Bunyola o Campanet.

La OCB ha considerado "significativo" que, un siglo después de la muerte de Alcover y un año en que se conmemora el centenario de la versión musicalizada de 'La Balanguera', "aún haya más de la mitad de municipios de Mallorca que no tengan ninguna referencia a estos dos símbolos de la cultura mallorquina en su espacio público".

En las cartas dirigidas a los alcaldes, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha reivindicado que Alcover es una figura de la lengua y cultura propias de Mallorca y que 'La Balanguera' forma parte del imaginario colectivo de la isla.

Por ello, la entidad ha propuesto a los ayuntamientos que dediquen una calle, avenida, plaza o cualquier espacio público o equipamiento municipal a Joan Alcover y a 'La Balanguera'.

La OCB ha considerado que dar presencia permanente a estos nombres es una "manera sencilla y significativa" de hacer llegar la cultura a las futuras generaciones.