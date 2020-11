Ocho sindicatos protestan en el Consolat para frenar los recortes salariales a funcionarios

La Mesa Sectorial de Empleados Públicos se manifiesta delante del Consolat de Mar para exigir al Govern que no recorte los sueldos de los funcionarios.

La Mesa Sectorial de Empleados Públicos se manifiesta delante del Consolat de Mar para exigir al Govern que no recorte los sueldos de los funcionarios. - EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Empleados Públicos, que suma un total de ocho agrupaciones, se han manifestado este lunes delante del Consolat de Mar para exigir al Govern que no recorte los sueldos de los funcionarios, pues Baleares es la única comunidad autónoma que ha denegado una subida salarial para 2020 y 2021.

Bajo el lema 'No a los recortes salariales, no a las imposiciones, sí al diálogo y a la negociación', los sindicatos UGT, CCOO, STEI, Simebal, CSIF, SAE, Satse y Alternativa han pedido ante la sede de la Presidencia del Govern que "no haga trampas" y que ceda a negociar con los representantes sindicales las condiciones salariales.

En concreto, estas agrupaciones critican que el Govern no aplique las subidas salariales que han sido acordadas en el resto del territorio español de un 2 por ciento en 2020 y del 9 por ciento en 2021, una decisión que afecta al sector de la Educación, al personal sanitario del Ib-Salut y a los Servicios Generales.

Por parte de UGT Baleares, Miguel Ángel Romero ha manifestado que los funcionarios han llegado a este punto "porque Baleares no pagó en enero lo que tenía que pagar", y ha anunciado que Podemos va a presentar una enmienda en el Parlament para que el Govern acuerde una serie de medidas para evitar los recortes.

"El diálogo no tiene que estar sobre la mesa solo el martes y el jueves, tiene que mantenerse durante toda la semana", ha remarcado el representante de UGT, quien ha reivindicado que las cuestiones por las que se manifiestan "son derechos, no privilegios" y ha criticado que algunos políticos "no perciben la actualidad".

Por su parte, el representante de CCOO, Pep Ginard, ha asegurado que rechaza "contundentemente" la decisión del Govern de no incrementar los sueldos y ha reiterado que "no puede ser que hagan trampas", hechos por los que estos sindicatos se reunirán también el próximo martes ante el Parlament para protestar ante estas medidas.

Finalmente, el portavoz del Simebal, Miguel Lázaro, ha lamentado que el Govern "no valora a los trabajadores" y ha exigido al Ejecutivo balear que se reúna con ellos para negociar, una decisión que ha sido confirmada por algunos asistentes, que esperaban reunirse tras la protesta con la presidenta Francina Armengol.

"Imagino que un gobierno que va de progresista no se va a negar a dialogar, es un derecho democrático", ha subrayado el representante de este sindicato médico, quien ha apuntado que, ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo para parar los recortes, "la huelga es un horizonte muy lejano".