La ocupación hotelera en Ibiza y Formentera se mantiene estable en septiembre con un 87,9%

IBIZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera durante el mes de septiembre en Ibiza y Formentera alcanzó una media del 87,9 por ciento, lo que supone un aumento del 1,02 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

Según ha señalado la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) en un comunicado, los mayores incrementos se registraron en Santa Eulària con un aumento del 1,7 por ciento, y en Sant Josep y Sant Antoni, ambos con un 1,2 por ciento más; mientras que la zona norte mantuvo niveles similares a 2024.

En Formentera, la ocupación subió 4,9 puntos, consolidando una evolución positiva al cierre del verano, según la Fehif.

Con estos resultados, el arrastre de la temporada (mayo-septiembre) se sitúa en el 84,7 por ciento, lo que representa un incremento de 0,7 puntos respecto a la temporada anterior.

Desde la patronal han valorado la estabilidad de los resultados que "reflejan la fortaleza del destino y la capacidad de adaptación del sector hotelero pitiuso en un contexto de competencia internacional y cambios en los hábitos de viaje".