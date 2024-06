'Ocupemos nuestras playas' denuncia actuación "intimidatoria" de Guardia Civil y Policía Local en Caló des Moro

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Ocupemos nuestras playas' ha denunciado la actuación "intimidatoria" de la Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí, en la protesta de este domingo, en Es Caló des Moro.

En un comunicado, desde el movimiento 'Ocupemos nuestras playas' se han referido a la concentración de este domingo en contra de la masificación turística como "un encuentro pacífico, cívico y festivo", organizado "de forma espontánea" y a través de las redes sociales, que reunió a unos 300 residentes en Es Caló des Moro.

"Unos bailaron 'ball de bot', mientras otros aplaudías, otros hicieron un 'capfico', otros comieron un pa amb oli. Eran grupos de amigos, familias enteras, parejas, y la participación de gente procedente de muchas plataformas autogestionadas. Con un denominador común, el amor por esta isla. El carácter reivindicativo del acto era sincero y queríamos hacer patente un modelo de turismo que está empobreciendo a la gente y agotando nuestra isla", han explicado.

"No fue en ningún caso una manifestación", han aclarado, reiterando que el de este domingo, en Es Caló des Moro, "fue un encuentro pacífico en un enclave público. Como lo fue en Sa Ràpita y donde no se pidió permiso y no pasó nada", han remarcado.

Por este motivo, desde el movimiento 'Ocupemos nuestras playas' han querido denunciar que la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santanyí fue "totalmente intimidatoria". "Al principio, discretamente arriba de Es Caló y después bajando un número de funcionarios públicos de diez (entre guardias civiles y policías locales)", han detallado, lamentando que "hubo jóvenes (que antes estaban bailando 'ball de bot') visiblemente preocupados".

"Ayer, en el Caló des Moro, no se trataba de ninguna manifestación, si no de un encuentro en una playa por parte de mallorquines con el objetivo de dar a conocer una problemática que nos afecta a todos", han incidido, haciendo hincapié en que "las dos pancartas y las palabras que la gente fue diciendo forman parte del derecho de cada uno a expresarse".

Asimismo, desde el movimiento 'Ocupemos nuestras playas' han apuntado que "los turistas fueron informados educadamente y en sus propias lenguas por parte de voluntarios del motivo del encuentro y no hubo ningún problema con ninguno de ellos", han añadido.

Por tanto, han reiterado "no poder sino condenar esta intimidación que supuso que" guardias civiles y policías locales "se pusieran a lo largo de la salida de Es Caló, identificando a los mallorquines de una forma aleatoria y dejando paso a los turistas que empezaban a bajar". "No podemos entender, ni ayer ni nunca, que el encuentro pacífico y cívico por derechos elementales sea coartado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son de todos", han subrayado.

"La idea era cuestionar el modelo de turismo masificado que banaliza todo: la naturaleza, la cultura, la experiencia, etcétera", han expresado desde el movimiento 'Ocupemos nuestras playas', que ha concluido recordando que "hay consenso social en que es necesario parar e ir perdiendo dependencia del turismo, incorporando nuevos sectores productivos, de más calidad económica, social y con menos externalidades negativas que el modelo turístico que tienen las islas, donde la masificación es buena parte del mal".