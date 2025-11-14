La Oficina de la Infancia y la Adolescencia entrega su Informe de 2024 al Consell de Govern

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado del contenido del Informe de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) correspondiente al año 2024 y ahora, el Informe será remitido al Parlament.

El Informe de la OBIA es un análisis exhaustivo de la actividad institucional, orientada a la protección y promoción de los derechos de los menores en el archipiélago, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Además de las actuaciones realizadas, expone las campañas de difusión y sensibilización llevadas a cabo, las jornadas profesionales y las colaboraciones con otras instituciones y entidades.

El Informe refleja la consolidación institucional de la OBIA como órgano de referencia en materia de defensa de los derechos de los menores, con una gestión orientada a la prevención, la coordinación interadministrativa y la promoción de una cultura de buen trato y protección integral.