La Oficina para la Transición Energética de las Baleares supera la previsión anual con 16.700 usuarios hasta noviembre

Oficina para la Transición Energética de las Baleares - CAIB

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Transición Energética de las Baleares (Oteib), servicio adscrito a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha superado la previsión anual con 16.700 usuarios hasta noviembre.

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado que la Oficina para la Transición Energética de las Baleares ha conseguido hasta noviembre los 16.783 usuarios, superando ampliamente el objetivo de 2025 fijado en 15.000.

Solo durante el mes pasado, las sedes de las Oteib recibieron un total de 798 consultas. La mayoría estuvieron relacionadas con subvenciones, ya fuera por asistencia en trámites (307) o consultas sobre el estado de expedientes (226). El tercer ámbito con mayor volumen de solicitudes fue la Red Melib, que registró 104 peticiones de información. También generaron interés otros cuestiones vinculadas a la transición energética, como las convocatorias de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (86), la tramitación del bono social (24), el asesoramiento en facturas de luz y gas (14), el apoyo a la producción de energía renovable (13) o la rehabilitación energética de viviendas (6).

A través de las seis oficinas territoriales y de los equipos itinerantes, esta red pública de asesoramiento a la ciudadanía, acompañamiento de proyectos y sensibilización llevó a cabo en noviembre varias consultas y tareas solicitadas por los municipios, con un impacto económico potencial de 44.249,91 euros.

En el ámbito del apoyo técnico municipal, en Mallorca se emitieron dos informes de optimización de suministros eléctricos para los ayuntamientos de Inca y Ariany, con un impacto económico potencial de 43.062,39 euros y 1.187,52 euros, respectivamente. Así mismo, se apoyó al Ayuntamiento de Felanitx para contratar una tarifa que incorpore el autoconsumo en dos suministros municipales.

En Menorca se inició un estudio de optimización de suministro eléctrico a partir de datos de facturación en instalaciones municipales de Alaior; se elaboró el cálculo de los coeficientes de reparto en suministros adheridos al autoconsumo compartido del IBE en Es Castell; y se brindó asesoramiento al Ayuntamiento de Es Mercadal en materias de fotovoltaica, rehabilitación energética y registro de certificados energéticos. Además, se facilitaron al Consell Insular datos estadísticos sobre consultas registradas por la Oteib Menorca en el marco de la revisión de la Estrategia Menorca 2030.

En Ibiza y Formentera se programó un taller de acompañamiento en autoconsumos compartidos en Sant Antoni de Portmany y, como en el resto del archipiélago, se difundió la nueva guía explicativa de la línea de subvención Refugi25 entre los ayuntamientos que cuentan con un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc). Hay que destacar que, desde principios de año, la Oteib ha elaborado 48 informes técnicos para administraciones locales del conjunto de las islas.

Durante noviembre, las oficinas itinerantes visitaron los municipios de Maó, Montuïri, Sant Antoni, Sant Lluís, Es Mercadal, Es Castell, Llubí y Alaior.