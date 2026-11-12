Ofrecen colaborar al Govern para impulsar la digitalización y sostenibilidad en la construcción

Construlab ofrece su colaboración al Govern para impulsar la digitalización y sostenibilidad en la construcción - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster Construlab 360, José María Bauzá, ha ofrecido al Govern la colaboración de esta entidad para impulsar las iniciativas de futuro en el sector de la construcción, centradas en la construcción industrializada, la digitalización, la sostenibilidad y la economía circular.

Así lo ha explicado Bauzá tras ser recibido en audiencia este miércoles en el Consolat de Mar por la presidenta del Govern, Marga Prohens, un encuentro que ha calificado como "muy positivo", en el que han presentado el proyecto, un clúster de construcción que cuenta con la colaboración del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

En la audiencia también han estado presentes el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el director del Ibavi, Roberto M. Cayuela.