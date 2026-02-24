Ok Mobility inicia un ERE que afectará al 7% de su plantilla

Archivo - El consejero delegado de OK Mobility, Othman Ktiri - OK MOBILITY - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ok Mobility, empresa con sede en Palma, ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar al siete por ciento de su plantilla.

Fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que esta medida forma parte de la nueva etapa estratégica en la que pretenden apostar por un modelo operativo más eficiente y escalable.

Por el momento no ha trascendido cuántos de los empleados que la empresa tiene en su sede de Palma se podrían ver afectados por el recorte de la plantilla.

Según ha publicado 'Diario de Mallorca', de los 800 trabajadores de la compañía de 'rent a car' alrededor de dos centenares estarían radicados en la capital balear.