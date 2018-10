La ONCE Baleares rinde homenaje a dos mujeres por su contribución a la inclusión de personas con discapacidad

ONCE

Publicado 12/03/2018 20:25:50 CET

La ONCE Baleares, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo, ha rendido homenaje este lunes a dos mujeres que por su "valía y contribución" a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad.

Concretamente, se trata de Silvia Díaz, mujer con discapacidad visual, por su "implicación indiscutible en actividades institucionales"; y Aina Calvo, ex alcaldesa del Ayuntamiento de Palma, "defensora de los derechos de las personas con discapacidad", según ha informado la entidad en un comunicado.

El acto de entrega de reconocimientos ha sido presentado por el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, Borja Rodríguez, y los reconocimientos han sido entregados por la presidenta del Consejo Territorial, Mª Carmen Soler, y el delegado territorial, Josep Vilaseca, quienes han felicitado a las homenajeadas y han destacado el papel que juega el observatorio de igualdad de oportunidades de la ONCE y su Fundación en favor de la igualdad de hombres y mujeres en el grupo social ONCE.

Además, bajo el lema 'La igualdad puede ser una realidad', se ha realizado una mesa redonda en la que han intervenido el regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma, Aligi Molina, y la directora del Instituto Balear de la Mujer, Rosa Cursach, entre otros.