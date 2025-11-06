Open House Palma 2025: consulta todos los edificios que se pueden visitar y el programa de actividades

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El festival de arquitectura Open House Palma abrirá al público un total de 61 edificios que se podrán visitar el próximo fin de semana, los días 15 y 16 de noviembre.
Las jornadas de puertas abiertas permiten visitar edificios y espacios que habitualmente tienen el acceso restringido de manera total o parcial. Entre ellos, se encuentra el antiguo cuartel de Son Bonet, la residencia Hermanitas de los Pobres, la Casa Est y la Casa Oest, así como Villa Bonet.
¿QUÉ EDIFICIOS SE PUEDEN VISITAR?
Los edificios que se podrán visitar el sábado son: Palma Sport Tennis Club, Faro de Portopí, Taller Sert Fundació Miró Mallorca, Edificio Moneo Fundació Miró Mallorca, Casa Est y Casa Oest, Monterrey 50B Munarq Arquitectes, Terreno Barrio Hotel, Fàbrica de Begudes Puig, Estudi Inestable, Imprenta Nueva Balear, La BIBI + Reus Country, La BIBI + Reus Residency, Diario de Mallorca, Palacio de Congresos, Central términca de Cas Tresorer, Studio Islas, Stain Projects, Centro de salud Son Ferriol.
En la zona centro de Palma, se podrán visitar el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Museu de Mallorca, Astilleros de Mallorca, Autoridad Portuaria de Baleares, Casa Mare de 6A, Galeria 6A, Societat Arqueològica Lul·liana, Cansalas Gallery & Art House, La BIBI + Reus City, Tania Baides, Claustro y basílica Sant Francesc y el estudio de arquietectura Ohlab.
El domingo se harán visitas en: HM Palma Blanc, HM Balanguera, Villa Bonet, Cementerio de Palma, Llar de la Infància, Hermanitas de los Pobres, Parque sanitario Bons Aires, Edificio Emili Darder Conselleria de Salud, Mercado de Pere Garau, Casa Encarnació Viñas - Josep Maria Llompart, Proyecto Hombre Baleares, Associació Gira-Sol, Teatre Pincipal, Llotja de Mercaders, Consolat de Mar, La Misericòrdia, CaixaForum, Palau del Consell, Can Bordoy, Portella, Hospital General de Mallorca, Colegio Oficial de Médicos de Baleares y Espai Can Anglada.
Finalmente, las puertas abiertas serán sábado y domingo en los siguientes edificios: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquiectos Técnicos de Mallorca, Tirme, Coliseu Balear, Teatre del Mar, edificio de Cort, Es Baluard, Can Balanguer y el Parlament.
Consulta los horarios y la programación completa.
PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES
A partir del próximo lunes, 10 de noviembre, comenzará el "festival de arquitectura para no arquitectos" con talleres, charlas y caminadas por algunos de los barrios más emblemáticos de Ciutat, como Son Gotleu, Cala Major o el Amanecer. El objetivo es hacer reflexionar sobre el crecimiento de la ciudad e incorporar los aspectos de los barrios más alejados del centro histórico.
- Lunes 10 de noviembre: Acto inaugural Open House Palma 2025.
- Martes 11 de noviembre: Open Walk 'Casa Esment' y Open Walk 'Son Gotleu, l'altra cara del boom turístic'.
- Miércoles 12 de noviembre: Open Walk 'El Parc Sanitari Bons Aires', Open Walk 'El litoral oest del municipi de Palma', Open Walk 'El litoral oest del municipi de Palma' y taller 'Capturant el benestar urbà esmunyedís'.
- Jueves 13 de noviembre: taller 'Capturant el benestar urbà esmunyedís', Open Walk 'El Molinar de Llevant, 150 anys de canvis', Open Walk 'Nou passeig marítim de Palma. Un espai on les persones guanyen', Open Walk 'El teixit industrial de Pere Garau', Open Walk 'Els Hostalets i la cultura obrera femenina' y Open Talk 'Palma, patrimoni contemporani'.
- Viernes 14 de noviembre: Open Walk 'Sa Indioteria: un exemple d’Open Place', Open Walk 'Son Rapinya, els vestigis de l’estiueig d’un temps', Open Walk 'Un passeig per la Palma de Josep Ferragut', taller 'Habitatge cooperatiu en cessió d’ús', Open Walk 'El Born i el Moll de la Riba', Open Talk 'Seu institucional de l’Autoritat Portuària de Balears', Open Talk 'Antoni Alomar, arquitecte', Open Talk 'Els ports, clau d’una història compartida'.
- Sábado 15 de noviembre: Open Walk 'La Soledat, un barri en marxa', Open Family (a partir de 6 años) 'Crisàlide' y 'Texting spaces'.