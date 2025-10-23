Salud celebrará en noviembre unas jornadas sobre la influencia de la arquitectura en el bienestar emocional - CAIB

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Mental celebrará los días 12 y 13 de noviembre las jornadas 'Espacios que cuidan, personas que habitan' sobre la influencia de la arquitectura en el bienestar emocional, coincidiendo con el Open House Palma 2025.

El objetivo, según ha trasladado la Conselleria de Salud en nota de prensa, es explorar, dialogar y difundir cómo el diseño de los espacios influye en el bienestar emocional de las personas y cómo, técnicamente, es una herramienta terapéutica más para favorecer la recuperación de las personas con problemas de salud mental.

La iniciativa se dirige tanto a profesionales del ámbito sanitario y social como de la arquitectura y se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el parque sanitario de Bons Aires.

Asimismo, incluirán ponencias y actividades participativas con profesionales locales e internacionales, profundizando en la manera en que los lugares habitados, desde entornos clínicos hasta espacios públicos y residenciales, influyen en la salud física y mental.

La programación comprende conferencias, mesas redondas y una ruta por los edificios de la ciudad que históricamente se han dedicado al bienestar de las personas.

Concretamente, la Llar de la Infància, la residencia de las Hermanitas de los Pobres, el parque sanitario de Bons Aires, la Dirección General de Salud Mental o el Hospital General.