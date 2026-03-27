Operación contra la venta ambulante ilegal: incautados más de 400 kilos de material en zonas turísticas de Palma

Incautan más de 400 kilos de material destinado a la venta ambulante ilegal. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) han incautado un total de 440 kilos de material destinado a la venta ambulante ilegal en el Parc de la Mar, Hort des Rei y Dalt Murada y ha denunciado a tres vendedores.

El operativo, según han indicado en un comunicado, se desarrolló este jueves y contó con la participación de un total de 35 agentes pertenecientes a distintas unidades policiales, entre ellas la Unidad Motorizada (UMOT), la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP).

Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Unidad de Drones (UDROP) y la colaboración de agentes de la Policía Portuaria. Durante la actuación, los agentes han realizado patrullajes preventivos, identificado a presuntos infractores y tramitado las denuncias.

El Consistorio ha reivindicado el compromiso con la lucha contra la venta ambulante ilegal y con la defensa del comercio local, en línea con lo establecido en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.

Cabe recordar que esta normativa, vigente desde el 25 de mayo, prohíbe la venta ambulante de alimentos, bebidas y otros productos, así como colaborar con estos vendedores o adquirirles artículos.