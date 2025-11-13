La oposición en el Consell lee un manifiesto por el 25N y denuncia la "parálisis" de la institución insular. - PSIB-MÉS-EL PI

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han leído este jueves un manifiesto por el Día Internacional contra la Violencia Machista, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, y han denunciado la "parálisis" del Consell de Mallorca en materia de violencia machista.

Ha sido antes del pleno insular de este jueves después de que por lo que han considerado el "bloqueo" de PP y Vox no se haya podido leer una declaración institucional.

El texto de la oposición ha recordado que la violencia machista "sigue siendo una de las vulneraciones de derechos humanos más extendidos y persistentes del mundo" y ha denunciado el auge de discursos negacionistas y antifeministas que intentan cuestionar décadas de lucha y adelantos sociales.

La oposición ha rechazado igualmente, según han trasladado en un comunicado posterior, "el intento de retroceso en materia de igualdad impulsado por el gobierno insular".

La portavoz del Grupo Socialista, Catalina Cladera, ha lamentado que por segundo año consecutivo, el Consell de Mallorca no pueda aprobar una declaración institucional por una cuestión "tan esencial como es la lucha contra la violencia machista".

"El bloqueo de PP y Vox es una vergüenza institucional y un insulto a todas las víctimas. El feminismo no es una ideología, es una cuestión de derechos humanos, y hoy, ante su silencio, la oposición ha levantado la voz por todas las mujeres de Mallorca", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha remarcado que la lectura del manifiesto "es un acto de dignidad colectiva ante la censura de la derecha y la extrema derecha".

"Nos reafirmamos: el feminismo es una trinchera democrática. Ante los discursos de odio y de desinformación, lo que toca es más educación, más prevención y más recursos para las mujeres víctimas de violencia machista", ha indicado la ecosoberanista.

Perelló también ha reclamado más dotación de personal, más apoyo a los ayuntamientos y más presencia institucional en la lucha feminista, y ha exigido que el gobierno insular desbloquee la plaza de jefa de sección de Violencias Machistas, parada desde hace meses.

La portavoz adjunta de El PI, Magdalena Vives, ha destacado que la lucha contra la violencia machista tiene que ser una causa común.

"Esta no es una cuestión de colores políticos, sino de justicia y dignidad. Hoy hacemos frente común para decir muy claro que no hay espacio para el negacionismo ni para el silencio cómplice", ha asegurado.

Vives ha remarcado que los ayuntamientos necesitan más apoyo y recursos del Consell para poder hacer frente a esta realidad desde el territorio, con proximidad y coordinación.

Las tres formaciones han querido evidenciar el "aislamiento" del PP y Vox en esta cuestión.