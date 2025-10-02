Organizan puertas abiertas en el Centro Forestal de Baleares por el inicio de la temporada de la planta autóctona. - CAIB

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de Xarxa Forestal, celebrará este domingo (de 09.00 a 13.00 horas) una jornada de puertas abiertas en el Centro Forestal de Baleares (CEFOR), situado en Menut (Escorca).

El evento marca simbólicamente el inicio del otoño y de la temporada de plantación forestal, que se prolongará hasta el mes de febrero.

Se pondrá a disposición del público planta forestal autóctona producida por el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) en el vivero de Menut.

Se trata de una opción ideal para la jardinería mediterránea, dado que estas especies están mejor adaptadas a las condiciones ambientales de las Islas y presentan mayor resistencia tanto a la sequía como a los incendios forestales.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha remarcado que el objetivo principal es acercar los bosques a la ciudadanía y poner en valor su importancia. "También se quieren dar a conocer actuaciones fundamentales como la prevención de incendios, la reforestación y la restauración de hábitats degradados", ha afirmado.

La finalidad es que la jornada sea una experiencia inmersiva, divertida y enriquecedora para disfrutar en familia, en la que se combinen la conexión con la naturaleza y la reflexión sobre los principales retos actuales del mundo forestal.

Coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, patrón de los forestales (4 de octubre), se han programado actividades para todas las edades. Entre las más destacadas figuran un taller para plantar un árbol. Para participar es necesario inscribirse previamente.

Finalmente, el conseller ha recordado la relevancia de los espacios forestales. "Son una fuente de recursos esenciales y cumplen múltiples funciones ambientales y sociales. Desde la fijación de carbono y la recarga de acuíferos hasta la oferta de espacios para el ocio y el deporte. Los bosques mejoran la calidad de vida y la salud de la población", ha concluido.