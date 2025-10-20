Los órganos judiciales de Baleares ingresaron en el segundo trimestre del año 50.026 asuntos, un 1,6% menos que en 2024

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

Los juzgados resolvieron 53.186 asuntos, un 7,5% más que el año anterior, pero dejaron 116.964 pendientes, un 13,1% más

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Baleares ingresaron en el segundo trimestre del año 50.026 nuevos asuntos, lo que supone una rebaja del 1,6% respecto al mismo periodo del 2024, con descensos en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción de penal, en el que se registró un ascenso del 3,4%.

Además, en ese periodo los juzgados y tribunales del archipiélago resolvieron 53.168 asuntos, un 7,5% más que en el segundo trimestre del pasado año. Sin embargo, al final del trimestre quedaron pendientes un total de 116.964 asuntos, un 13,1% más, según los datos del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025', hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por jurisdicciones, en civil, el número de demandas ingresadas entre abril y junio alcanzó las 21.132, un descenso del 5,8%. En esta jurisdicción se resolvieron 25.048 procesos, un ascenso del 19,3% respecto al mismo trimestre del año anterior, y quedaron en trámite 72.380, esto es, un incremento del 14,4%.

En la jurisdicción penal se incoaron 25.522 procedimientos, lo que supone un aumento del 3,4%, se resolvieron 24.909, un 0,8% menos, y quedaron pendientes 29.171, lo que supone un aumento del 13,1%.

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 986 nuevos pleitos, que suponen un descenso del 15,4%; se resolvieron 1.164, una reducción del 7,4%; y quedaron pendientes 6.814, un descenso del 1,4% respecto al segundo trimestre de 2024.

Por último, en social los litigios ingresados ascendieron a 2.386 -una disminución del 6,4%-, se concluyeron 2.046 -un descenso del 3,3%-; y quedaron en trámite 8.599, esto es, un crecimiento del 16,2%.

LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en Baleares se situó en 40,61 asuntos por cada 1.000 habitantes en el segundo trimestre, por encima de la media nacional, que se fijó en 39,8.

Las comunidades autónomas que presentan una tasa de litigiosidad superior a la del conjunto estatal son Canarias (54,07), Madrid (44,54), Murcia (44,02), Cataluña (40,64), Baleares (40,61) y Andalucía (39,90).

Por debajo de la media figuran Asturias (39,34), Comunidad Valenciana (37,98), Galicia (36,21), Castilla y León (35,79), Aragón (35,67), Cantabria (34,91), Castilla-La Mancha (34,12), Navarra (31,79), Extremadura (30,73), Euskadi (27,85) y la Rioja (27,48).