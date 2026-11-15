Oriol Gómez encabezará la lista de MÉS per Llucmajor en las elecciones municipales de 2027

Archivo - El candidato de MÉS per Llucmajor a la alcaldía para las elecciones de 2027, Oriol Gómez. - MÉS PER LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Llucmajor ha celebrado su asamblea general en la que se ha hecho balance de la actual legislatura y han nombrado como candidato de la formación para las elecciones municipales de mayo de 2027 a Oriol Gómez.

El acto ha contado con la asistencia de militantes y simpatizantes provenientes de las diferentes realidades territoriales del término municipal, los que evidencia la voluntad del partido de "vertebrar un proyecto transversal que dé respuesta a las necesidades específicas de cada núcleo", según ha explicado MÉS per Llucmajor en un comunicado.

Durante el acto, Gómez ha agradecido la confianza de la asamblea y ha mostrado su carácter "propositivo" y "ambicioso", al situar la formación como la "principal alternativa" de gobierno ante el Ejecutivo actual.

"Es un reto que asumo con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar para poder llegar a tener el Llucmajor que quiere MÉS per Llucmajor, que no es el que hay ahora", ha declarado el ya proclamado candidato.

Bajo el lema del orden del día 'Horitzó maig 2027: som l'alternativa per a Llucmajor', la asamblea ha trazado las líneas maestras de la hoja de ruta para los próximos meses. La formación apuesta por un modelo de gestión que ponga en el centro "la optimización de los servicios municipales, la transparencia en la gestión pública y el diálogo constante con las asociaciones de vecinos y el tejido social".

Entre los ejes prioritarios que vertebrarán la propuesta política de Gómez destacan la "mejora urgente" del transporte público y la conectividad interna y con Palma, la reordenación de la movilidad en s'Arenal, la modernización del espacio público y la dotación de infraestructuras deportivas y equipaciones en la zona de las urbanizaciones, "históricamente carentes de servicios".

La sesión ha concluido con un turno abierto de palabra donde los asistentes han podido compartir inquietudes y aportar ideas para fortalecer el programa de gobierno con que MÉS per Llucmajor aspira a liderar el cambio en el Ayuntamiento a partir de la primavera de 2027.