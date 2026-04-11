La Orquesta Sinfónica de Baleares llena el Teatro Cervantes de Málaga en dos funciones - CAIB

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ofreció dos conciertos este jueves y viernes en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del intercambio artístico con la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Ambas funciones contaron con el aforo completo, lo que supone más de 2.000 personas, según ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Precisamente, el conseller del ramo, Jaume Bauzá, asistió al concierto junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

El programa, centrado en el repertorio centroeuropeo, incluyó la Obertura Leonora n.º 3 de Ludwig van Beethoven, una selección de Lieder de Franz Schubert, con la participación del reconocido barítono Benjamin Appl, y la Sinfonía n.º 5 de Beethoven, una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico.

La interpretación fue ampliamente aplaudida por su intensidad, cohesión y calidad artística, ha subrayado la Conselleria, destacando tanto el trabajo de la orquesta como la expresividad del solista en el repertorio vocal.

Estos conciertos ponen el punto final a un proyecto de intercambio iniciado en Palma el pasado mes de enero, cuando la Orquesta Filarmónica de Málaga visitó el Auditorium de Palma.