La Orquesta Sinfónica ofrecerá el jueves un concierto presentado por Agustín El Casta en Manacor - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá este jueves (11.30 horas) un concierto en el Auditorio de Manacor que estará dirigido por Vicent Balaguer y presentado por Agustín El Casta.

La muestra, titulada 'Concert Gent Gran' y de acceso gratuito, está pensada para todos los públicos y cuenta con un programa "popular y lleno de grandes clásicos".

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, reunirá algunas de las piezas "más célebres" del repertorio clásico y lírico internacional, combinando aperturas operísticas, valses, danzas y obras de una gran fuerza melódica.

Entre las obras destacadas figuran la apertura de 'La boda de Fígaro' de Mozart; el 'Can-Can' de Offenbach; la 'Danza húngara n.º 5' de Brahms; la 'Meditación de Thaïs' de Massenet, y el preludio de 'La Revoltosa' de Chapí.

La selección musical incluirá también obras de Rossini, Puccini, Respighi y Giménez, y conformará un recorrido "lleno de ritmo, elegancia y sensibilidad" de unos 90 minutos de duración.