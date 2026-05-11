La Orquesta Sinfónica ofrecerá el jueves un concierto presentado por Agustín El Casta en Manacor

La Orquesta Sinfónica ofrecerá el jueves un concierto presentado por Agustín El Casta en Manacor
La Orquesta Sinfónica ofrecerá el jueves un concierto presentado por Agustín El Casta en Manacor - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 18:27
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PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá este jueves (11.30 horas) un concierto en el Auditorio de Manacor que estará dirigido por Vicent Balaguer y presentado por Agustín El Casta.

La muestra, titulada 'Concert Gent Gran' y de acceso gratuito, está pensada para todos los públicos y cuenta con un programa "popular y lleno de grandes clásicos".

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, reunirá algunas de las piezas "más célebres" del repertorio clásico y lírico internacional, combinando aperturas operísticas, valses, danzas y obras de una gran fuerza melódica.

Entre las obras destacadas figuran la apertura de 'La boda de Fígaro' de Mozart; el 'Can-Can' de Offenbach; la 'Danza húngara n.º 5' de Brahms; la 'Meditación de Thaïs' de Massenet, y el preludio de 'La Revoltosa' de Chapí.

La selección musical incluirá también obras de Rossini, Puccini, Respighi y Giménez, y conformará un recorrido "lleno de ritmo, elegancia y sensibilidad" de unos 90 minutos de duración.

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