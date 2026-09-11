Pablo Rodríguez Ros, nuevo director de Marilles

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ambientólogo y doctor en Ciencias del Mar Pablo Rodríguez Ros es el nuevo director de la Fundació Marilles, según ha informado este viernes la entidad en un comunicado.

Según han añadido, esta decisión forma parte de una estrategia de refuerzo del equipo directivo y de la estructura de la entidad. En esta línea se incluye también el nuevo papel en Marilles del anterior director, Aniol Esteban, quien a partir de ahora y tras nueve años al frente de la organización, centrará sus esfuerzos en el desarrollo estratégico y la captación de fondos.

De este modo, Marilles refuerza la gestión de una fundación que crece, al tiempo que consolida su capacidad para asegurar los recursos necesarios para impulsar la conservación marina en el mar balear.

Hasta ahora, Rodríguez Ros había sido el responsable de liderar la estrategia de Espacios Marinos Protegidos y los objetivos 30x30 en el mar Mediterráneo. Además de su trayectoria en la fundación, la labor en favor de la conservación marina del nuevo director está avalada por su experiencia en investigación y por su trabajo en el asesoramiento institucional y la consultoría, así como por la creación de vínculos entre la ciencia, instituciones y sociedad que garanticen la transmisión del conocimiento y el desarrollo de políticas basadas en la evidencia.

Rodríguez Ros ha dicho asumir este reto con la ilusión de ver que es un proyecto consolidado, que tiene un enorme legado detrás y que dispone de ideas y proyectos para seguir avanzando en la misión que les hizo nacer: "convertir Baleares en un referente mundial de conservación marina".

Por su parte, Esteban asume las funciones de desarrollo estratégico y captación de fondos muy satisfecho con el trabajo realizado y convencido de que esta nueva etapa permitirá "una mayor y mejor relación con las personas e instituciones aliadas de Marilles y de la conservación marina".

Esteban, biólogo marino y economista ambiental, ha invertido gran parte de su trayectoria profesional en "la reconciliación entre medio ambiente y economía".