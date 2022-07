El Pacte del Consell de Mallorca refuerza su compromiso con los Acuerdos de Raixa

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha hecho balance junto con la vicepresidenta primera y segunda, Bel Busquets, y Aurora Ribot, respectivamente, de los tres años del Pacte y han reforzado su compromiso con los Acuerdos de Raixa, con un 92% cumplidos.

En una nota de prensa, la institución insular ha indicado que este miércoles se ha celebrado un Consejo Ejecutivo ampliado con la presencia de portavoces y miembros no electos de los partidos que apoyan al equipo de Gobierno y, posteriormente, la presidenta Catalina Cladera, la vicepresidenta primera Bel Busquets, y la vicepresidenta segunda, Aurora Ribot, han hecho balance de los logros alcanzados.

Las tres han señalado cómo durante estos tres años de legislatura, en un contexto de dificultades y dos crisis mundiales, el Consell de Mallorca ha respondido con políticas de izquierdas y se ha reforzado como institución útil, con capacidad de reacción y un gobierno cohesionado preparado para seguir con la hoja de ruta marcada y más allá.

"Cuando todavía falta cerca de un año de legislatura, puedo decir con orgullo que Mallorca ha cambiado a mejor, los Acuerdos de Raixa están activados en un 92% y tenemos más capacidad que nunca para continuar el período transformador de siete años de gobierno progresista en el Consell", ha expresado la presidenta Catalina Cladera.

De este modo, la presidenta del Consell de Mallorca ha indicado que no sólo han demostrado con hechos que las políticas de izquierdas funcionan, han hecho avanzar a Mallorca y son justas para todos, "sino que son las que nos han permitido superar mejor y más rápidamente dos crisis mundiales sobrevenidas y las que nos impulsan a afrontar los retos de futuro".

Por su parte, Busquets ha asegurado que no se han resignado a ver pasar la realidad sin intervenir. "No sería la política de un gobierno de izquierdas y, más grave aún, no sería una política destinada a poner fin a la injusticia y a la desigualdad", ha afirmado.

"Ante circunstancias extraordinarias hemos tomado medidas extraordinarias para estar junto a los más desfavorecidos, de los trabajadores, de los pequeños empresarios. En estos años hemos demostrado que las instituciones de autogobierno, las más cercanas y las más nuestras, son útiles para hacer más fácil la vida de las ciudadanas y los ciudadanos", ha añadido.

Busquets ha considerado que "es imprescindible" continuar implementando políticas con el mismo espíritu que los Acuerdos de Raixa porque los desafíos climáticos, sociales y culturales que tenemos, "están aquí y no podemos hacer como si no los viéramos". Este pacto, ha añadido, ha demostrado que "es capaz, que ha estado y que en el futuro también quiere estar ahí".

En este mismo sentido, Ribot ha expresado que se ha demostrado que éste es el "auténtico autogobierno de nuestra isla y ya no se podrá volver a decir que el Consell no es una institución útil para la ciudadanía".

"Hemos reaccionando a la crisis mientras no hemos dejado de trabajar y una eficiente gestión, que nos ha permitido seguir ejecutando nuestro programa, un programa que quería poner a la ciudadanía de Mallorca el centro. Diseñando cuál es la Mallorca que queremos, la Mallorca de la próxima década", ha asegurado, mientras ha subrayado que todo esto se ha logrado haciendo una política "de forma diferente, con voz de mujer, escuchando nuestras diferencias, sin olvidar que somos partidos diferentes, pero con el objetivo de llegar a acuerdos en lo que nos une".

La presidenta Cladera también ha destacado en su intervención el cambio que ha supuesto para la institución insular y para la ciudadanía mallorquina tener un gobierno progresista en cabeza.

"Hemos pasado de un Consell de derechas que recortaba servicios a contar con el presupuesto social más elevado de la historia de Mallorca llegando a un máximo histórico de 304 millones de euros en 2022, que son 6 de cada 10 euros destinados a las personas", ha recalcado.

Según Cladera, Mallorca ha pasado de ser "el estercolero de Europa a elaborar compost con nuestros propios residuos para que nuestros agricultores no tengan que comprarlo fuera y más caro", ha dicho en relación a la construcción de plantas de compostaje en Llucmajor, Santa Margalida, Marratxí, Calvià y Felanitx.

También ha defendido que se ha dejado "atrás definitivamente el modelo depredador y protegemos el territorio y el paisaje con normativas valientes", en referencia a la modificación 3 del Plan territorial de Mallorca, el Plan de intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) o PECMA, el plan de equipamientos comerciales de Mallorca.

Además, Cladera ha indicado que se ha pasado de un Consell "sin ninguna influencia en el diseño de las políticas económicas a un Consell de izquierdas que juega un papel activo y decisivo en la diversificación y modernización del modelo económico de Mallorca, que tiene un plan de futuro con los agentes sociales y económicos para ser referente de sostenibilidad y circularidad en 2030 y que gestiona más de 80 millones de euros en proyectos de fondos europeos".

La presidenta ha concluido sus palabras destacando la fortaleza del proyecto iniciado hace siete años y del equipo de gobierno que hace tres años. "Los impacientes que hablan de cambio de ciclo político, porque ya quieren gobernar antes de poner las urnas, no tienen en cuenta que estamos ante algo más importante. Este Pacte está preparado para seguir transformando este suelo, gobernando para todos y poniendo a las personas en el centro", ha terminado.