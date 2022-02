El Pacte rechaza la propuesta de MÉS per Menorca para que el Consell Consultiu intervenga en la tramitación de decretos

El diputado de MÉS per Menorca y portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells.

El diputado de MÉS per Menorca y portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells. - @PARLAMENTIB

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han votado en contra de la toma en consideración de la Proposición de Ley de MÉS per Menorca para que el Consell Consultiu emita informes en la tramitación de los decretos ley, por lo que la propuesta no ha prosperado.

La Proposición de Ley ha recibido el voto favorable de PP, Cs y El PI y Vox se ha abstenido.

En su defensa, el diputado de MÉS per Menorca y portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, ha asegurado que la propuesta surge del problema político existente en cuanto al "uso y abuso" de la figura del decreto ley tanto por gobiernos de la izquierda como de la derecha.

El diputado de la formación menorquinista ha criticado a PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca argumentando que existe un problema que no se quiere resolver.

"Este problema les perseguirá y cada vez que se debata un nuevo decreto ley, la prensa hablará de que una vez tuvieron la oportunidad de resolver el problema y no lo hicieron", ha señalado.

Castells ha admitido que, en ocasiones, el decreto ley es una figura útil pero que tiene riesgo de dejar "atados de pies y manos" a los grupos parlamentario ante la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe normas contrarias al Estatuto.

Los socios del Pacte han coincidido en sus argumentaciones para votar en contra, entre otras cuestiones, en que se haya "obviado" el contexto de la pandemia que justifica la aprobación de leyes por esta vía de urgencia.