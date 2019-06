Palma acoge en julio el festival Atlàntida Film Fest

Publicado 10/06/2019 15:09:37 CET

Palma acogerá desde el 1 hasta el 7 de julio la novena edición del festival Atlàntida Film Fest, mientras que en Filmin la programación se podrá ver de forma 'online' desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto.

Así lo ha presentado en Ca n'Oleo, la nueva sede del festival, el director del encuentro y cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, quien ha explicado que Europa continúa siendo el eje de la programación del Atlàntida que compuesta este año por 110 títulos de un total de 25 países.

En términos más concretos, habrá 41 estrenos absolutos en España, 51 óperas primas y 44 títulos dirigidos por mujeres y en Palma se podrá ver una selección compuesta por 44 títulos, un 15 por ciento más que el pasado año.

Ripoll ha anunciado que el director británico Ken Loach apadrinará la edición de este año y recibirá en Mallorca el premio 'Masters of Cinema' en reconocimiento a su trayectoria.

"Ken Loach es sin duda uno de los directores europeos más relevantes, en su extenso palmarés figuran 2 Palmas de Oro por 'El viento que agita la cebada' y 'Yo, Daniel Blake', también posee un León de Oro Honorífico del Festival de Venecia y el Oso Honorífico del Festival de Berlín, entre otros reconocimientos", ha añadido Ripoll.

Asimismo, Loach ofrecerá además una clase magistral y el premio honorífico se lo entregará Fernando León de Aranoa durante la gala inaugural en el Castell de Bellver.

También visitará el certamen Agustí Villaronga y su nueva película, 'Nacido Rey', será la encargada de inaugurar el festival este año que relata la historia del Rey Fáisal de Arabia Saudí durante su infancia.

Entre los títulos más destacados de la programación de este año se encuentran 'Only you', 'Sons of Denmark', 'Pájaros sin Alas' y 'El Sonido del Futuro', entre otros.

Asimismo, del cine balear se emitirá 'Ciutat dels morts', de Miguel Eek, 'Els ulls s'aturen de crèixer', de Javier García Lerin, y 'Letters to Paul Morrissey", de Armand Rovira y Saida Benzal, entre otros.

Por lo que respecta a la programación musical, la encabezará Soleá Morente, la hija de Enrique Morente quien interpretará las canciones de 'Ole Lorelei' y, asimismo, el grupo Monterrosa debutará en la capital balear con su mezcla de electropop latino, technopop y "desencanto millennial".

Por otro lado, el Atlàntida Film Fest acogerá en la isla el proyecto 'Mallorca Talents Lab', un espacio que permitirá a 6 guionistas desarrollar su proyecto cinematográfico bajo la tutela de expertos del sector.

También se llevará a cabo por segundo año Atlàntida Cine Base, un programa impulsado por ESCAC y dirigido a profesores de secundaria con el que se pretende implantar la narrativa audiovisual en las aulas.