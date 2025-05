PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá el 25 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria en 2027, un encuentro bianual que reúne en torno a 3.000 profesionales del sector de la salud y que se celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo.

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), Carmen Vicente, durante el Congreso de este año, que se clausura tras tres jornadas en Zaragoza con la participación de la consellera de Salud, Manuela García, según ha informado su Conselleria.

"Estamos muy ilusionados con la organización y la celebración de este 25 Congreso en Palma porque sabemos que estas reuniones bianuales son una hoja de ruta para que los gestores sanitarios y los responsables políticos adopten decisiones y medidas para mejorar la asistencia de nuestros pacientes, que son, no lo olvidemos nunca, el objetivo principal de nuestra actividad sanitaria. Donde no hay salud, no queda nada", ha destacado la consellera.

En esta línea, ha puesto en valor que Palma vaya a ser durante los dos próximos años "el centro del país en lo que a gestión sanitaria se refiere", al acoger en 2027 el congreso, , que organizan conjuntamente Sedisa y la Asociación Nacional de Enfermería (ANDE).

Igualmente, las 36 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras de ANDE se llevarán a cabo también en Palma del 11 al 13 de marzo de 2026 y, este mismo año, la capital balear será sede del Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes que organiza la ONT.

La consellera ha clausurado el Congreso Nacional de Hospitales tras tres intensas jornadas de trabajo en las cuales la delegación balear ha participado con cerca de 40 intervenciones de profesionales, entre pósteres, comunicaciones y conferencias, para compartir iniciativas, proyectos y experiencias implementadas en el sistema sanitario de las Islas.

Se trata, según ha destacado Salud, de "todo un récord" de participación que refuerza el compromiso de los profesionales con la mejora continua y la excelencia en la atención sanitaria.