Palma acogerá el 70º Campeonato Nacional de Bartenders en el que participarán más de 70 cocteleros

Presentación del 70º Campeonato Nacional de Bartenders que se celebrará en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 70º Campeonato Nacional de Bartenders se celebrará en Palma del 16 al 21 de noviembre, en el que participarán más de 70 cocteleros, seis de ellos baleares.

El evento se ha presentado este jueves en el vestíbulo del Ayuntamiento de Palma y coincidirá con el 60º aniversario de la Asociación de Bartenders de Baleares (ABIB).

En un comunicado, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha alegado que su organización supone un "reconocimiento al talento y la profesionalidad del sector", además de una oportunidad para "promover la excelencia, la creatividad y los valores de la hospitalidad que caracterizan la oferta gastronómica de la ciudad".

En este sentido, ha expresado su agradecimiento a la Federación de Asociaciones de Bartenders de España (FABE) y a ABIB por la organización de esta edición, especialmente significativa al coincidir con el 60º aniversario de la entidad y que cuenta con el apoyo del Consistorio.

Durante la presentación, la regidora ha subrayado también que la coctelería es uno de los oficios "más representativos" de la cultura gastronómica y que los 'bartenders' son "auténticos embajadores de la hospitalidad, profesionales que combinan arte, técnica y pasión, y que contribuyen a elevar la calidad del servicio y la experiencia de quienes disfrutan de Palma".

Asimismo, ha asegurado que el hecho de acoger este campeonato "refuerza el compromiso institucional con la formación, la innovación y la promoción de los productos locales".

El presidente de la ABIB, Juan Antonio García, ha dado a conocer los detalles del campeonato, que contará con la participación de 24 asociaciones regionales y más de 70 competidores.

El certamen incluirá cinco pruebas prácticas, una cata y un examen escrito, y los ganadores del campeonato nacional accederán a las fases finales de los torneos europeos y mundiales, según su clasificación.

Baleares estará representada en el campeonato de España por Ángel Pérez, del Brassclub; y Biel Ramon, de The Van Bar --en la modalidad clásica--; y por Manu Perrone, de BA Academy; y Ana Sáenz, de Jumeirah; los 'bartenders' Alberto Ramírez --de Menorca-- y Lubo --de Mallorca--. El evento se desarrollará entre las 10.00 y las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita para el público.