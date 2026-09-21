Palma acogerá cuentacuentos, rutas divulgativas o experimentos con helados con motivo de la Noche de la Investigación

Cartel promocional de la Noche Europea de la Investigación. - UIB

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) participará este viernes en la Noche Europea de la Investigación, con cuentacuentos, rutas divulgativas por Palma o distintos experimentos, entre ellos uno con helados.

Se trata del acontecimiento principal de divulgación científica de Europa, organizado en el archipiélago por la Conselleria de Educación y Universidades del Govern, según ha indicado la UIB en un comunicado.

En Palma, las actividades se llevarán a cabo la tarde del viernes ante el edificio de la Autoridad Portuaria de Palma, en el Moll Vell. La programación de la UIB incluye itinerarios científicos por la ciudad, talleres y experimentos interactivos, microcharlas y actividades pensadas para mostrar el trabajo de sus investigadores e investigadoras.

Este año, la Noche Europea de la Investigación estrena una nueva actividad, con un cuentacuentos de ciencia, una manera diferente con la que se tratará de acercar la ciencia a los más pequeños a través de la magia de los cuentos.

De esta manera, los investigadores de la UIB guiarán seis recorridos para conocer Palma con ojos científicos. Cada itinerario tiene una capacidad máxima de 50 personas y requiere inscripción previa.

Los itinerarios que saldrán a las 17.00 horas será 'Dando luz en la Mallorca del Renacimiento', 'Matemáticas al borde mar', '¿Y si un día te toca a ti? La ciencia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) al alcance de todo el mundo', 'Bienestar y salud mental en la ciudad: ¿tiene Palma espacios naturales para parar y reconectar con nosotros mismos?'. Ya a las 17.30 horas será el turno de 'Ciutat sonora: música, fiesta y espectáculos en la edad moderna' y el último partirá a las 18.00 horas bajo el título de '¿Cuántos años tiene tu cerebro?'.

De 18.00 a 21.00 horas, habrá una muestra de experimentos de diferentes instituciones de investigación de Baleares como: 'Pequeños pero feroces: el arsenal bioquímico de musgos y afines', del grupo de Ecofisiologia de las Plantas; 'Física gravitacional', del grupo de Física Gravitacional: Teoría y Observación; 'Go oro Stop: una introducción a las matemáticas de tu cerebro', del Grupo de Sistemas Dinámicos, 'Retos matemáticos', del proyecto Estalmat-Baleares; 'La IA cobra vida: robots que andan, juegan e interactúan', de la Unidad de Gráficos y Visión por Computador e inteligencia Artificial; 'Ciencia y arqueología: claves para entender la prehistoria de Mallorca', del grupo de Cultura Material y Gestión de Patrimonio Arqueológico; '¿Para que sirven los mosquitos? Ayúdanos a combatirlos con la aplicación Mosquito Alert', del grupo de Zoología Aplicada y de la Conservación; 'Ciencia refrescante y próxima: ¿quieres un helado científico?', de la Unidad de Divulgación y Cultura Científica. 'Pon a prueba tu cerebro', del Laboratorio de Neurofisiología; La neurociencia del cuerpo: cómo aquello que pasa dentro de ti cambia lo que ves y sientes fuera, del grupo de Cognición Activa, Cuerpo y Entorno; 'Mucho más que ejemplares: el poder de las colecciones científicas', del Centro Multidisciplinario para la Biodiversidad Balear.

Los investigadores e investigadoras de la UIB subirán al escenario de la Noche Europea de la Investigación para explicarnos de una manera atractiva y accesible, y en un formato comprimido, sus investigaciones.

Olalla García Talo y Aina Maria Galmés, del Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ofrecerán '¿Y si cinco minutos pudieran cambiar una clase?'; Sofia Martínez, del Laboratorio de Neurofisiología, impartirá '¿Por qué el cerebro adolescente asume más riesgos?'; Samuel Gómez, del grupo de Física Gravitacional: Teoría y Observación, hablará de 'Ondas gravitacionales y materia oscura'.

Además, la UIB participa con la narración de cuatro cuentos que combinan ciencia e imaginación 'Polzeta (Pulgarcita)', contado por Virginia Morcillo, del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación --a las 19 horas--; 'Los tres cerditos', contado por Catalina Amadora Pomar, del Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud; 'Por cuatro esquinitas de nada', contado por Juan Miguel Ribera, del Departamento de Ciencias Matemáticas e informática; y 'Mi primer eclipse', contado por Àlex Vañó, del Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario.

La programación completa de las actividades organizadas por la UIB se puede consultar en el web de la Unidad de Divulgación y Cultura Científica.