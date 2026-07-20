Palma acogerá el viernes 31 de julio una cadena humana en solidaridad con Gaza

Archivo - Una bandera de Palestina durante una velada en homenaje y honor a las víctimas de Gaza. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana Marxes de Mallorca per Palestina celebrará el viernes 31 de julio una cadena humana en solidaridad con la población de Gaza.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el acto comenzará a las 19.30 horas y se desarrollará desde el inicio de Contramoll Mollet, en el Paseo Marítimo de Palma.

La entidad ha recordado que esta iniciativa ya se celebró el año pasado en el mismo lugar y ha asegurado que reunió a más de 20.000 personas procedentes de 53 municipios de Mallorca.

Asimismo, la organización ha reiterado su denuncia pública de que en Gaza se está cometiendo un "genocidio" y ha asegurado que, pese al alto el fuego, continúan los ataques contra la población palestina.