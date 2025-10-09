Palma cerrará el año con un encarecimiento de la vivienda en venta del 0,3%, según la IA de Fotocasa

Archivo - Vistas desde la catedral de Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial (IA) prevé que Palma cierre el año con una subida del 0,3% en el precio de compraventa de viviendas a nivel trimestral, según el Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha explicado que las previsiones apuntan a que el mayor dinamismo del mercado se concentrará en las plazas secundarias, en aquellas ciudades que aún tienen margen de crecimiento y que, en los últimos trimestres, han empezado a recibir un volumen notable de demanda desplazada desde las grandes capitales.

"Este fenómeno responde a la búsqueda de alternativas más asequibles ante la escalada de precios en los grandes núcleos urbanos, donde el esfuerzo económico requerido para comprar una vivienda es cada vez mayor", ha indicado.

Según la previsión del algoritmo, el número de capitales con valores de compraventa alcistas se mantiene prácticamente igual en el conjunto de España (pasan de 32 a 33).

Las zonas con las subidas más pronunciadas se encuentran generalmente en el interior norte y noroeste peninsular, como en el caso de Palencia (+4,6%), Oviedo (+4,1%), Segovia (+4,0%), Ourense (+3,2%), Ávila (+1,6%), Zamora (+1,4%), y Salamanca (+1,4%), con la excepción de León, que registra un descenso del 5,5%). También aumentarán de precios Burgos (+2,3%), Valladolid (+1,9%), Pontevedra (+2,4%), Logroño (+2,6 %) y Guadalajara (+2,4 %).

Igualmente, la herramienta prevé subidas destacables en el centro y la franja oriental del país: Castellón de la Plana (+4,1%), Albacete (+2,5%), Madrid (+1,2%) y Valencia (+2,0%).

El suroeste peninsular también cuenta con capitales de provincia con notables incrementos de precios, como es el caso de Huelva (+3,5%) y Cáceres (+3,3%). Por otro lado, el modelo estima zonas de incrementos moderados (o precios prácticamente estables) en Granada (+1,8%), Jaén (+1,8%), Córdoba (+2,0%), A Coruña (+1,1%), Santander (+0,9%), Las Palmas de Gran Canaria (+0,9%), Barcelona (+0,8%), Málaga (+0,8%), Lugo (+0,5%), Ciudad Real (+0,4%), San Sebastián (+0,3%), Palma (+0,3%), Vigo (+0,2%), Zaragoza (+0,1%) y Vitoria (+0,1%).

El índice de Fotocasa estima, por su parte, que los precios bajarán en 12 capitales de provincia al cierre del cuarto trimestre. Las ciudades donde se prevé que se registren mayores descensos en los precios de la vivienda son León (-5,5%), Murcia (-3,5%), Girona (-2,5%), y Huesca (-1,1%).