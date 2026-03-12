Palma cierra 2025 con un crecimiento del 27% de la oferta de alquiler de temporada

Viviendas con carteles de alquiler, a 24 de febrero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en alquiler de temporada creció un 27% en Palma al cierre del año pasado, según Idealista.

Esta, a su vez, supone el 27% total de la oferta de viviendas en alquiler registrada en la capital balear, según ha indicado el portal inmobiliario en un comunicado.

En el conjunto de España, los alquileres de temporada siguieron aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes y al final del año pasado ya suponían el 29% del mercado.

El crecimiento registrado en Palma está por detrás de otros grandes mercados como San Sebastián (85%), Sevilla (69%), Madrid (51%) y Alicante (46%) y por delante de Málaga (23%), Bilbao (19%) y Barcelona (15%).

Sin embargo, las mayores subidas se han dado en mercados de menor tamaño como Huesca (350%), Ourense (227%), Lugo (214%), Teruel (200%) y Castellón de la Plana (147%).

Mientras los alquileres de temporada, distintos a los turísticos, crecieron un 36% interanual en todo el país, los alquileres permanentes solo lo hicieron un 1% durante el mismo periodo.

En la capital balear la subida de este segundo tipo creció ligeramente por encima de la media, un 3%, al cierre de 2025. Entre los grandes mercados, el alquiler permanente también ha subido en Sevilla (13%), Valencia (6%), Madrid (5%) y Málaga (1%).

Por el contrario, ha caído en todos los mercados que, en virtud de la ley estatal de vivienda, se han declarado como zonas tensionadas. La mayor bajada se ha producido en Pamplona (-26%), seguida por A Coruña (-21%), Lleida (-20%), Barcelona (-15%), San Sebastián (-15%), Tarragona (-14%) y Bilbao (-10%).